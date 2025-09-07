'Карма': женщина, которую разоблачили в измене во время концерта Coldplay, подала на развод после 4 лет брака

После громкого скандала вокруг камеры-поцелуя на концерте Coldplay в Фоксборо события разворачиваются стремительно. 52-летняя менеджер по персоналу Кристин Кебот, которую весь мир увидел на стадионном экране рядом с уже бывшим генеральным директором Astronomer Энди Байроном, официально инициировала развод со своим мужем Эндрю Кеботом.

Видео дня

Их брак продлился всего четыре года, однако последствия вирусного видео стали переломными. По информации Daily Mail, Кристин подала петицию о расторжении брака еще 13 августа в суде города Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, США.

Для ее мужа Эндрю Кебота, потомка состоятельной бостонской семьи, это уже будет третий развод. Бизнес семьи Кеботов связан с судоходством, производством и брендом рома Privateer. Бывшая жена Эндрю, Джулия, комментируя ситуацию, отметила, что после инцидента получила десятки сообщений с единственным словом – "карма".

История инцидента на концерте

16 июля во время шоу Coldplay на стадионе Gillette в штате Массачусетс, камеры Kiss Cam неожиданно остановились на паре – Энди Байрону и Кристин Кебот. Зрители увидели их нежные объятия, а затем попытку спрятать лицо, а вокалист группы Крис Мартин не удержался от шутки: "Либо они пара, либо очень застенчивые". Этот момент попал на большие экраны арены и за считанные часы разлетелся по сети, собирая миллионы просмотров в TikTok, Instagram и X. Интернет-пользователи начали искать информацию о героях видео, быстро установив, что оба состоят в браке с другими людьми.

Реакция "героев" этого концерта была мгновенной:

50-летний Энди Байрон объявил об отставке с должности CEO компании Astronomer, заявив, что не хочет, чтобы "публичный скандал отвлекал коллег от работы".

Его жена Меган Кэрриган удалила фамилию Байрон со своих страниц в соцсетях и переехала в дом в штате Мэн, избегая внимания журналистов.

и переехала в дом в штате Мэн, избегая внимания журналистов. Кристин Кебот сначала взяла неоплачиваемый отпуск, а затем оставила работу, объяснив, что нуждается во "времени для личных решений".

Последствия измены для Кеботов

Семья Кеботов – известна на побережье Новой Англии, ведь на протяжении поколений участвовала в судоходных проектах и вкладывала инвестиции в производство. Источники среди знакомых семьи рассказывают, что скандал стал "ударом по репутации", поскольку супруги поддерживали имидж респектабельных предпринимателей. Друзья Кристин отмечают, что она тяжело переживала лавину комментариев в соцсетях и почти не выходила из дома в течение первых недель после концерта.

Судебные документы подтверждают: супруги пытались пройти медиацию (метод разрешения споров с привлечением посредника), но договориться не смогли. По словам близких к семье людей, Эндрю Кебот настаивал на сохранении брака, однако Кристин считала, что доверие подорвано окончательно. Решение о подаче на развод она приняла после многочисленных консультаций с юристами и психологом.

Вопрос имущественного раздела

Финансовые детали соглашения о разводе остаются под грифом конфиденциальности. Известно, что пара владеет домом в Портсмуте и долей в нескольких семейных бизнесах. Юристы отмечают, что, вероятно, дело завершится мирным соглашением, ведь обе стороны заинтересованы избежать затяжных процессов и дополнительного внимания прессы.

Что с парой Байронов

Относительно семьи Байронов официальных сообщений о разводе пока не поступало. Однако Меган Кэрриган продолжает демонстрировать дистанцию: она реже появляется на светских мероприятиях, а ее последние публикации в соцсетях содержат намеки на "новое начало". Энди Байрон, хоть и хранит молчание, неоднократно был замечен без обручального кольца на публике.

Ранее OBOZ.UA писал, что женщина, которая разоблачила измену гендиректора ИТ-компании на концерте, впервые прокомментировала инцидент. По мнению фанатки Coldplay, этот ролик-разоблачение стал "скрытым благословением" для супругов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!