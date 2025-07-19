Женщина, которая разоблачила измену гендиректора ІТ-компании на концерте Coldplay, впервые прокомментировала инцидент: появилось полное видео

Концерт британской рок-группы Coldplay в Бостоне, штат Массачусетс, надолго запомнится аудитории, ведь во время выступления артистов камера "поцелуев" зафиксировала измену генерального директора ИТ-компании Astronomer Энди Байрон жене. Возможно, этот момент не получил бы такой огласки, если бы поклонница коллектива Грейс Спрингер не сняла инцидент на камеру и не обнародовала в интернет. Как призналась женщина, она понятия не имела, что ролик так взбудоражит сеть, но, даже если бы могла, не изменила бы свои действия.

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По мнению фанатки Coldplay, этот ролик-разоблачение стал "скрытым благословением" для супругов. Об этом она заявила в комментарии The Sun.

"Я понятия не имела, кто эта пара. Просто подумала, что увидела интересную реакцию на камеру "поцелуев" и решила опубликовать ее. Часть меня чувствует себя плохо из-за того, что перевернула жизнь этих людей с ног на голову, но, играя в глупые игры, получаешь глупые призы. Я надеюсь, что их партнеры смогут прийти в себя после этого и получат второй шанс на счастье, которого они заслуживают, ведь их будущее еще впереди. Надеюсь, для них мое видео было скрытым благословением", – высказалась женщина.

По словам Грейс Спрингер на концерте люди много обсуждали странный момент с камерой "поцелуев", однако никто даже не мог представить, кем была эта пара. Поклонница Coldplay опубликовала видео поздно вечером перед сном, а на утро оно собрало уже семь миллионов просмотров. Сейчас эта цифра превышает 91 млн.

Поскольку короткий ролик Грейс Спрингер вызвал настоящий резонанс, в сети показали полную запись инцидента. На видео видно, как фронтмен рок-группы Крис Мартин говорит поклонникам, что сейчас их начнет снимать Kiss Cam, которая "ловит" пары в толпе. Однако на этот раз вместо поцелуя влюбленных аудитория увидела кардинально другую сцену. Энди Байрон спокойно обнимал свою подчиненную – руководительницу HR-отдела компании Astronomer Кристин Кебот, но когда они увидели себя на экране, то быстро пытались скрыть лица. В этот момент певец понял, что камера зафиксировала что-то не то.

"О, посмотрите на этих двоих. Или у них роман, или они очень застенчивые. Я не уверен, что должен делать. О, черт. Я надеюсь, мы не сделали ничего плохого", – сказал Крис Мартин.

Стоит отметить, что после инцидента жена Байрона, убрала фамилию мужа из своего аккаунта в Facebook.

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