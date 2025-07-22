Что сейчас с гендиректором IT-компании, который обнимался с любовницей на концерте Coldplay, сколько ему стоила измена и первое заявление жены

Вирусное видео-разоблачение, на котором камера "поцелуев" зафиксировала измену генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона жене Меган Кэрриган на концерте рок-группы Coldplay, серьезно повлияло на его жизнь. Мужчина потерял должность на предприятии и даже может остаться без 50% состояния, если его избранница решит развестись.

Видео дня

Едва ли не сразу после громкого скандала в Astronomer сообщили, что Энди Байрон подал заявление об отставке, которое было принято советом директоров. Более того, на сайте стартапа имени мужчины уже нет среди перечня руководства, зато появилось заявление о "поиске следующего главного исполнительного директора".

"Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время они этих стандартов не придерживались", – говорится в заметке, – "Хотя узнаваемость нашей компании значительно изменилась за одну ночь, наши продукты и наша работа для наших клиентов остались неизменными".

Когда по сети начал распространяться ролик с изменой Энди Байрона, его жена мгновенно отреагировала. Женщина убрала фамилию мужа из своего аккаунта в Facebook, заменив ее на девичью. Такой поступок вызвал подозрения, что Меган Кэрриган может подать на развод с Байроном. По словам эксперта, в таком случае она может получить половину состояния своего избранника, которое оценивается от 20 до 70 миллионов долларов. Дело в том, что согласно законам штата Массачусетс, при разрыве длительного брака супруги должны разделить поровну активы, которые получили за время совместной жизни. А вот руководитель отдела кадров Astronomer Кристин Кебот, с которой обнимался Байрон, вероятно, не будет иметь такой финансовой проблемы, ведь вышла замуж за своего мужа не так давно. Ситуацию может осложнить наличие брачных контрактов.

"Я думаю, что хуже всего в этой ситуации чувствуют себя дети. Проблема в том, что сейчас дети смущены, семьи смущены, и будет много расходов на терапию для детей, отдельные дома и тому подобные вещи", – отметила эксперт.

Заявление Меган Кэрриган

Через несколько дней после инцидента на концерте Coldplay в соцсети Facebook появился пост, где якобы жена Энди Байрона прокомментировала неприятную ситуацию. Стоит отметить, что пока достоверно неизвестно, действительно ли это сообщение создала Меган Кэрриган.

"Я, честно говоря, не знаю, с чего начать, потому что последние несколько дней были для меня невероятно тяжелыми. Когда это произошло, я действительно чувствовала себя одинокой, будто никто меня не поймет и не поддержит. Но потом появились вы. Ваши сообщения, комментарии, тихая поддержка зацепили меня так, что я даже не могу объяснить. Любовь, которую вы проявили, – это то, чего я никогда не ожидала. Я хочу заверить вас всех, что со мной все в порядке, и спасибо за вашу любовь. Сейчас я выбираю сохранять спокойствие. Я не пользуюсь социальными сетями и никогда не пользовалась. И я не буду говорить о ситуации публично, пока не придет время и мне не скажут, что это можно сделать. Надеюсь, вы сможете это понять. Есть люди, которые пытаются воспользоваться тем, через что я прохожу, распространяя ложь, пишут жестокие и несправедливые вещи. Я делаю все возможное, чтобы защитить свое пространство и оставаться позитивной, но это нелегко и это больно", – указано в публикации.

Ранее на этом же аккаунте Меган Кэрриган якобы отметила, что решение сменить фамилию в соцсетях стало для нее не просто формальностью. Она будто бы не хочет иметь что-то общее с мужем, который публично унизил ее и проявил сильное неуважение.

Напомним, что инцидент произошел на концерте Coldplay в Бостоне, штат Массачусетс, 16 июля. Со сцены лидер коллектива Крис Мартин сказал поклонникам, что сейчас их начнет снимать Kiss Cam, которая "ловит" пары в толпе. Энди Байрон и Кристин Кебот спокойно обнимались, однако как только попали в объектив, сразу начали прятать свои лица. Тогда знаменитость понял, что происходит что-то не то и озадаченно высказался о ситуации.

"О, посмотрите на этих двоих. Или у них роман, или они очень застенчивые. Я не уверен, что должен делать. О, черт. Я надеюсь, мы не сделали ничего плохого", – сказал Крис Мартин.

После того как Энди Байрон стал настоящей "звездой" сети, он исчез из публичного пространства.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что женщина, которая разоблачила измену гендиректора ИТ-компании на концерте Coldplay, впервые прокомментировала инцидент.

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