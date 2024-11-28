Жених с гербом на рубашке, сын в костюме: Василиса Фролова показала фото со свадьбы в ОАЭ

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно сообщила, что вышла замуж за продюсера Дмитрия Котеленца, поделилась фотографиями со свадьбы в ОАЭ. Важный день пара провела в спокойной атмосфере, без слишком громких гуляний.

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Праздничные фотографии телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. Для торжественного мероприятия, где присутствовал и трехлетний сын знаменитостей – Родион, супруги выбрали элегантные образы.

Василиса Фролова оделась в белоснежное свадебное платье в пол. Образ невесты соединил в себе изысканность и элегантность, а интересной деталью стало объемное кружево с блестками, прикрывающее плечи ведущей. Она предпочла распущенные волосы с боковым пробором, а яркий акцент в макияже создала с помощью красной помады.

Со своей стороны Дмитрий Котеленец оделся в более патриотический лук. Продюсер появился на свадьбе в темно-синих брюках, скомбинированных с белой рубашкой с украинским гербом. Родион имел не менее праздничный вид на важном мероприятии. Мальчика одели в темный костюм с контрастной рубашкой и галстуком.

В подписи к фото телезвезда не была слишком многословной, поэтому отметила: "Просто позвольте хорошим вещам происходить".

Напомним, 20 ноября 2024 года Василиса Фролова сообщила, что связала себя узами брака с Дмитрием Котеленцем. Этой новостью ведущая поделилась на своей странице в Facebook. Она изменила статус в соцсети и указала, что состоит в браке с продюсером.

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