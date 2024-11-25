Василиса Фролова тайно вышла замуж: что известно о мужчине, с которым ведущая живет в Дубае и воспитывает сына

Украинская телеведущая Василиса Фролова намекнула на то, что связала себя узами брака с отцом 3-летнего сына Родиона – продюсером Дмитрием Котеленцем. Пара узаконила отношения 20 ноября 2024 года.

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Об этом стало известно из Facebook-страницы телезвезды. Как известно, в настоящее время супруги проживают в ОАЭ, где любимый Фроловой работает в кинокомпании Warner Brothers.

О романе знаменитостей стало известно в 2021 году. Сначала влюбленные скрывали отношения от медиа, но после рождения сына стали появляться на публике вместе. Телеведущая и продюсер познакомились в соцсетях, впоследствии мужчина помог Фроловой с переездом в новую квартиру.

Вскоре журналистка призналась, что забеременела от шоумена после первой интимной связи. "Дима вошел в мою жизнь очень спонтанно. Это была переписка в социальных сетях. Вдруг он оказался у меня в гостях. Я говорю – поехали перевозить коробки, я переезжаю. Пол пятого утра, мы начали перевозить коробки с книгами... Все очень быстро завертелось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что нужно было там впервые переночевать и сразу забеременеть", – рассказала Фролова в одном из интервью. После этого между влюбленными начались отношения.

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