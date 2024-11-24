Екатерина Осадчая показала редкое фото с тремя сыновьями: старший копия мамы

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала редкое фото с тремя сыновьями – 22-летним Ильей от первого брака, 7-летним Иваном и 3-летним Данилой. На одном из снимков мать с детьми позировали посреди летнего сада.

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Другие фотографии изображали счастливые моменты из жизни семейства. Звезда опубликовала фото по случаю Дня сына, который отмечается 22 ноября в постсоветских странах. "Сегодня День сыновей. Трижды мой день. Мое счастье", – написала знаменитость в Instagram.

Подписчики Осадчей поспешили поздравить семью и были поражены сходством старшего сына с матерью. Младшие мальчики напомнили пользователям отца – Юрия Горбунова:

"Катя, счастлива за вас и за вашу классную семью! Вы – невероятная женщина!"

"Какие вы все милые!"

"И доченьку еще нужно".

"Три сына – это когда каждый день как маленькое приключение: немного хаоса, много смеха и море любви!"

"Они все похожи на вас".

"На первом фото – 2 Юры и 2 Кати".

"Красивые мальчики. Старший на маму похож".

Напомним, первый брак Екатерины Осадчей со страшным на 15 лет нардепом Олегом Полищуком закончился в 2004 году. У пары остался общий сын Илья, родившийся в 2002-м. Сын знаменитости прошел обучение в престижном заведении Kyiv International School, поступив в Мэрилендский университет, США. Как известно, юноша планирует связать жизнь с программированием, а также увлекается музыкой.

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