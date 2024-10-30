Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса назвала первый симптом, сигнализирующий о его деменции: никогда бы не подумала

Жена звезды фильма "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса – Эмма Хеминг Уиллис – назвала первый звоночек, указывавший на деменцию у актера. Им оказалось заикание, присущее знаменитости с самого детства.

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О его неизлечимой болезни мир узнал весной 2022 года, но тогда диагноз был другим – расстройство, которое влияет на то, как человек коммуницирует (афазия). Уже через год ему был поставлен окончательный диагноз – лобно-височная деменция (ЛВД), которую невозможно вылечить и которая действует на память и поведение. Эмма Хеминг Уиллис рассказала в интервью изданию Town&Country, что часто эту болезнь неправильно диагностируют, что произошло и с самим актером.

"Я говорю, что ЛВД шепчет, а не кричит. Мне трудно сказать: "Вот где Брюс закончился, и вот где его болезнь начала брать верх." Ему поставили диагноз два года назад, но за год до этого мы имели нечеткий диагноз афазии, которая является симптомом болезни, но не является самой болезнью", – объяснила 46-летняя супруга.

Она рассказала, что плохое произношение слов, а именно заикание, стало главным симптомом, который мог указывать на болезнь 69-летнего Брюса Уиллиса. Однако замаскироваться ей удалось из-за того, что знаменитость с самого детства имел проблемы с речью.

"У Брюса все началось с речи. В детстве он сильно заикался. Он пошел в колледж, и там был преподаватель театрального искусства, который сказал: "У меня есть кое-что, что тебе поможет". На занятии Брюс понял, что может запоминать сценарий и рассказывать его без заикания. Это то, что подтолкнуло его к актерству. Брюс всегда заикался, но он хорошо это скрывал. Когда его речь начала меняться, казалось, что это просто часть заикания, что это просто Брюс. За миллион лет я бы никогда не подумала, что это окажется формой деменции у такого молодого человека", – призналась женщина.

Эмма Хеминг Уиллис добавила, что у ее мужа деменция прогрессировала из височных участков мозга и понемногу принялась забирать у него способность ходить, свободно думать, говорить.

"Болезнь поражает лобную часть мозга и височные доли, поэтому она может влиять на движение, поведение и речь, а поскольку она прогрессирует, то также может распространяться. У Брюса болезнь началась с височных долей, а затем распространилась на лобную часть мозга. Болезнь атакует и разрушает способность человека ходить, думать, принимать решения", – объяснила супруга "крепкого орешка".

Она также выразила "крик души" и сообщила, что имела с мужем совсем другие планы на жизнь. Впрочем, теперь приходится всей семьей ухаживать за неизлечимым Брюсом Уиллисом и находить проблески света в будничной жизни.

"У нас было столько планов, столько прекрасных вещей, которые мы хотели сделать с нашими девочками, столько всего, что мы хотели пережить вместе. Вы просто вырываете эту страницу полностью, и как потом переписывать историю? Я учусь, как вернуть себе контроль над ситуацией. Возможно, это не самая красивая история, которую я могла бы придумать, но в ней есть проблески света. Этот диагноз дал мне огромное количество силы и много прекрасных вещей, и я стараюсь вернуть их обратно в котел, чтобы другие люди знали, что со временем с ними все будет хорошо", – добавила женщина.

После того, как стало известно о диагнозе Брюса Уиллиса, родные все больше времени проводят с больным актером. Его пятеро детей и бывшая супруга Деми Мур часто публикуют в соцсетях фото со знаменитостью и отчитываются о его состоянии здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дочь Брюса Уиллиса поделилась нелестными новостями о состоянии отца: болезнь быстро прогрессирует.

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