Желтый и вышивка: какой символизм в своих образах зашифровали Мелания Трамп и королева Камилла во время исторического визита в США

27 апреля президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли в Белом доме короля Чарльз III и королеву Камиллу в первый день их исторического визита в страну. Последний раз представители британской монархии осуществляли дипломатическую поездку в Америку в 2007 году, поэтому для того, чтобы подчеркнуть значимость события, Ее Величество и жена американского лидера выбрали аутфиты с особым символизмом.

Как отмечает The Telegraph, королева Камилла вышла из самолета на авиабазе "Эндрюс" в элегантном розовом платье от французского дома моды Dior. Именно этот бренд является одним из самых любимых в гардеробе Меланий Трамп, что ярко демонстрирует то, что Ее Величество учла стилистические предпочтения первой леди. Однако, королева не пробыла в одном аутфите на протяжении всего дня и быстро переоделась.

Для чайной церемонии в Белом доме жена Чарльза III одела белоснежное шифоновое платье от одного из своих любимых дизайнеров Анны Валентайн. Акцентным элементом наряда королевы Камиллы стала черная вышивка на рукавах, воротничке и юбке, которая добавила луку изысканности. Такой выбор платья стал демонстрацией своеобразной модной стратегии монархов "белый цвет в Белом доме", который они демонстрируют на различных событиях, как вот цветочные узоры для посещения выставки растений или морские полоски для мероприятий Королевского флота.

В свою очередь Мелания Трамп нарядилась в изысканный светло-желтый костюм от американского дизайнера Адама Липпса. Этот шаг стал своеобразным выражением патриотизма первой леди США, ведь обычно она предпочитает аутфиты от европейских брендов. Кроме того, желтый цвет часто ассоциируют с оптимизмом, радостью и просветлением.

Другим фактором, который мог повлиять на выбор Меланией Трамп именно этого наряда, могло стать желание сделать тонкий намек на появление нового улья в Белом доме. Известно, что Чарльз III интересуется пчеловодством, поэтому во время визита президент США и его жена показали монархам небольшую пасеку.

Что известно об историческом визите короля и королевы в США

Чарльз III и Камилла будут находиться в США в течение четырех дней. 27 апреля монархи прибыли в Белый дом, где Дональд и Мелания Трампы устроили для них чайную церемонию с небольшими сэндвичами и десертами. Позже Их Величества посетили вечеринку в саду возле резиденции британского посла Кристиана Тернера.

Во вторник король Чарльз III и королева Камилла должны выступить на заседании Конгресса, а затем у них запланирован государственный обед и участие в церемонии, включающей парад с примерно 500 военнослужащими Вооруженных сил США. Позже Их Высочества поедут в Нью-Йорк. Как сообщалось ранее, в плотном графике Чарльза III не было выделено времени для встречи с сыном – принцем Гарри.

