Жан Рено написал шпионский роман о похищении Россией украинских детей: что известно о сюжете

Известный французский актер и писатель Жан Рено презентовал свою вторую книгу под названием "Побег" (L'Évasion). Главной темой романа стало похищение и депортация украинских детей Россией во время войны.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте французского издательства XO Éditions. По жанру "Побег: Новая миссия для Эммы" является шпионским триллером.

В основе сюжета – история агента французских спецслужб Эммы, которая проникает в сибирский лагерь, чтобы найти следы депортированных детей и задокументировать преступления. Она принимает вымышленную личность, чтобы приблизиться к российскому агенту.

"Цель: отследить тысячи молодых людей, депортированных в ад новых ГУЛАГов. Вооруженная своим мужеством и уникальным даром, текущим в ней – Флюидом, – Эмма готовится бросить вызов русскому медведю на его же территории. В этой гонке со временем, где обман может стоить жизни, Эмма должна доверять своему инстинкту. Но в самом сердце Сибири не выжить, не оставив частичку себя", – говорится в описании книги.

Жан Рено рассказал, что новости о массовой депортации детей из Украины глубоко поразили его. Это и стало толчком для написания книги "Бегство".

"Это просто текущие события. Когда я услышал об этой истории (19 546 похищенных украинских детей были идентифицированы в 2024 году несколькими неправительственными организациями, работающими над этим вопросом), я был чрезвычайно шокирован. Я считал безумием, что этих детей похищают для промывки мозгов. Я не делаю политического заявления; я хотел превратить это в роман", – сказал он.

Это уже второй роман Рено про Эмму – бывшую массажистку, которая вступила в ряды DGSE. Его предыдущая книга разошлась во Франции тиражом более 40 тысяч экземпляров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском парламенте презентовали инсталляцию, посвященную историям похищенных Россией украинских детей. Это детская спальня, словно "замороженная" в момент похищения россиянами ее владельца, 13-летнего мальчика, который мечтал стать архитектором и построить новую Украину, однако захватчики вывезли ребенка в оккупированный Крым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!