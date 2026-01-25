'Здесь правда простая и жесткая'. Звезда Нацоперы, у которого отобрали бронь за выступления в Европе с 'Лебединым озером', прокомментировал скандал

Звезда Национальной оперы Украины, заслуженный артист Сергей Кривоконь прокомментировал скандал вокруг своего участия в европейских гастролях с российским балетом "Лебединое озеро", после которых театр аннулировал его бронирование и возможность выезда за границу. Артист заявил, что ситуация значительно сложнее, чем ее подают в публичном пространстве, и призвал смотреть на нее в более широком культурном контексте.

В своем заявлении в Instagram Кривоконь отметил, что после начала полномасштабного вторжения крупнейшие европейские сцены отказались от сотрудничества с российскими артистами балета и начали привлекать украинских исполнителей. По его словам, украинская сторона принципиально настаивала на отсутствии каких-либо представителей страны-агрессора и на продвижении собственных постановок, однако столкнулась с финансовыми и производственными ограничениями.

"Мы стояли на своем – принципиально и непоколебимо: никакого намека на культуру агрессора. Мы предлагали собственные постановки. Нам сказали "Хорошо", однако сразу после классики. Будем честными: финансов на собственные постановки никто так легко не раздает, и много собственных наработок миру предложить Украина не смогла. Поэтому вот, что имеем за четыре года: россияне возвращаются на европейские сцены. Потому что некоторые достижения прошлого уже давно превратились в классику мировой сцены, например, традиционный рождественский репертуар", – отметил Кривоконь.

Артист пояснил, что участие в рождественской европейской постановке было согласовано до того, как стало известно о наличии в ней фрагмента из "Лебединого озера", исполненного в европейской аранжировке. Он также отрицал участие в проекте российских хореографов или режиссеров и заявил, что ни один представитель страны-агрессора к постановке не привлекался. В то же время Кривоконь извинился перед всеми, кто болезненно воспринял исполнение этого балета.

"В 1991 году "Лебединое озеро" стало символом падения советской империи. Возможно, именно этот балет должен был бы звучать чаще, как напоминание о конце каждой империи зла. Мировую классику никто не отменит", – добавил артист.

Балетмейстер подчеркнул, что мировую классику невозможно отменить, а украинские художники имеют уникальный шанс занять место россиян на международных сценах.

"Здесь правда проста и жесткая: или мы покажем украинский балет на мировой сцене, или это место займут они", – отметил он.

По словам Кривоконя, участие в гастролях также было связано с желанием продвигать украинские постановки, в частности балет на музыку "Щедрика" Николая Леонтовича.

Незадолго до заявления артиста в Национальной опере Украины заявили, что бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. В театре объяснили: об участии солистов в "Лебедином озере" стало известно из социальных сетей, и это вызвало возмущение, поскольку противоречит решению коллектива после начала большой войны изъять из репертуара произведения российских композиторов.

По данным Нацоперы, Кривоконь и его жена, прима-балерина Наталья Мацак, находились в отпуске за свой счет и присоединились к труппе United European Ballet, в составе которой исполняли "Лебединое озеро" во время гастролей по Европе. В театре отметили, что не были проинформированы об этих планах, и объявили о служебном расследовании после возвращения артистов из отпуска.

Как писал OBOZ.UA, сначала публично на ситуацию обратила внимание балерина Виктория Зварич, которая заявила о недопустимости участия украинских артистов в популяризации русской классики во время войны и призвала к ответственности. Впоследствии имена Кривоконя и Мацак убрали из состава труппы на официальном сайте театра.

Скандал прокомментировали и в Министерстве культуры Украины. В ведомстве заявили, что считают участие украинских артистов в спектаклях по произведениям российских композиторов во время войны неприемлемым и противоречащим государственной культурной политике в условиях вооруженной агрессии РФ.

