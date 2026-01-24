Звезда Национальной оперы поплатился за гастроли по странам Европы с 'Лебединым озером'

Звезду Национальной оперы Украины и заслуженного артиста Сергея Кривоконя настигла карма после того, как он вместе с женой, примой-балериной Натальей Мацак, решили принять участие в балете "Лебединое озеро", который срежиссировал россиянин Лев Иванов. Танцовщик смог отправиться на гастроли по странам Европы, ведь имел бронирование от театра, однако после возмутительного поступка оно было аннулировано.

Об этом сообщили представители Нацоперы в комментарии LB.ua. В частности, в театре отметили, что не знали о планах артистов принять участие в исполнении произведения русской классики во время их отпуска.

"Из социальных сетей стало известно об их участии в балете "Лебединое озеро", что, безусловно, вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов. Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. По результатам служебного расследования после завершения срока их отпусков будут приняты соответствующие решения на основе действующего законодательства Украины", – говорится в заявлении.

Что известно о скандале

О решении Сергея Кривоконя и Натальи Мацак популяризировать культуру страны-агрессора для международной аудитории публично сообщила их коллега, балерина Виктория Зварич. Танцовщица была сильно возмущена поступком солистов Национальной оперы Украины, поэтому подчеркнула, что они должны понести за это ответственность.

Как стало известно позже, артисты взяли отпуск за свой счет и присоединились к труппе United European Ballet, в составе которой и исполняют балет "Лебединое озеро".

В Нацопере пообещали, что не оставят инцидент без реакции, ведь Кривоконь и Мацак пошли наперекор решению учреждения культуры, которое было принято после начала большой войны: исключить из текущего репертуара произведения российских композиторов. Впоследствии имена танцоров удалили из состава труппы на официальном сайте театра.

Возмутительный поступок Сергея Кривоконя и Натальи Мацак прокомментировали и в Министерстве культуры Украины. Ведомство считает недопустимым участие отечественных артистов в спектаклях по произведениям российских композиторов во время террористической войны.

