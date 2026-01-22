Воспользовался броней от театра: заслуженный артист и прима Нацоперы хотели развлечь европейцев 'Лебединым озером', но нажили себе проблем

Звезды Национальной оперы Украины, прима-балерина Наталья Мацак и ее муж, заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь, решили распространять культуру России на международной арене. Они отправились в гастрольный тур по странам Европы с постановкой "Лебединое озеро" российского композитора Петра Чайковского. Кривоконь смог пересечь границу, ведь получил бронирование от театра.

Об этом сообщила коллега танцовщиков, балерина Виктория Зварич, на личной странице в Instagram. Она не стала скрывать возмущение поступком ведущих солистов Национальной оперы Украины и подчеркнула, что они должны понести ответственность за популяризацию произведения, которое является "символом имперской российской культурной машины".

"Прецеденты существуют. Артистов уже увольняли за гастроли и исполнение материала страны-агрессора. И я убеждена: каждый должен нести ответственность за свои действия. Потому что пока кто-то воюет и погибает, кто-то позволяет себе пренебрегать общество и игнорировать контекст войны", – подчеркнула Зварыч.

Журналистам "Главкома" удалось выяснить, что Наталья Мацак и Сергей Кривоконь взяли отпуск за свой счет и отправились в тур в составе труппы United European Ballet. На сайте организатора выступлений можно увидеть, что "Лебединое озеро" с участием украинцев будут показывать в Германии, Австрии и Швейцарии.

Как обещают представители Национальной оперы, решение танцовщиков популяризировать культуру страны-агрессора не останется без реакции, ведь после начала большой войны театр принял четкое решение: изъять из текущего репертуара произведения российских композиторов.

"У них (Натальи Мацак и Сергея Кривоконя. – Ред.) отпуск до 26 января. После этого мы будем думать, как действовать. Я хочу получить от них объяснения, будем делать выводы. Коллектив это воспринимает как оскорбление, осуждает и не видит возможности в дальнейшем свободной работы", – прокомментировал инцидент директор Национальной оперы Украины Петр Чуприна.

После того, как эта ситуация получила огласку, имена Натальи Мацак и Сергея Кривоконя убрали из состава труппы на официальном сайте театра.

Как отреагировали в Минкульте

Министерство культуры Украины считает недопустимым участие отечественных артистов в спектаклях по произведениям российских композиторов во время террористической войны. В ведомстве такую деятельность называют нарушением позиции художников, которые принципиально отказались от репертуара страны-агрессора.

"Во время официального отпуска эти артисты (Мацак и Кривоконь. – Ред.) выехали за границу. Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт страны-агрессора. Также нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов, которой они неуклонно придерживаются от 24 февраля 2022 года и далее, в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" от 03.05.2023", – говорится в заявлении ведомства.

Сейчас руководство Национальной оперы Украины и Минкульт изучают эту ситуацию в рамках действующего законодательства и трудовых отношений. Они готовят решение о дальнейшей судьбе Натальи Мацак и Сергея Кривоконя, о которых сообщат позже.

Что известно о приме-балерине и ее позиции

Наталья Мацак родилась 17 марта 1982 года в Киеве. В 2000-м, после окончания учебы в Киевском государственном хореографическом училище, она стала частью труппы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. В 2001 году балерина стала ведущей солисткой заведения культуры.

Наталья Мацак никогда не скрывала негативное отношение к отказу от творческих произведений российских авторов украинскими театрами. В интервью LB.ua танцовщица прямо назвала это решение необоснованными ограничениями репертуара.

"Нужно понимать: если мы хотим общаться с миром на одном языке, то должны уважать то достояние, которое является мировым. И мы не можем, при всем желании, цеплять ярлыки без глубокого анализа. Я вижу, какой колоссальный вред отказ от классического репертуара принес артистам балета", – говорила балерина.

