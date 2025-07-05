Жена Джорджа Клуни объяснила, почему забирает телефоны у гостей, которые приходят к ним домой

Американский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни имеют довольно оригинальное правило для всех людей, которых приглашают к себе в дом. По словам правозащитницы, она забирает у гостей телефоны, чтобы сохранить приватность семьи, а особенно детей – двойняшек Александра и Эллы.

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Супруги даже имеют в своем жилье специальную корзину, куда их друзья или родственники могут сложить гаджеты. Об этом Амаль Клуни рассказала в интервью журналу Glamour.

"Создавать приватные моменты и сохранять личное пространство становится все труднее. Именно поэтому мы много развлекаемся дома. Теперь у меня есть корзина для телефонов, которую я использую, чтобы забрать у всех телефоны! Важно найти тот баланс, когда у вас есть время наедине с семьей и с друзьями, когда все чувствуют, что могут безопасно и откровенно обмениваться мыслями", – поделилась юристка.

В целом, как отметила Амаль Клуни, они с мужем стараются сделать все возможное, чтобы держать детей подальше от публичности. Именно поэтому звездные супруги не делятся кадрами с двойняшками в социальных сетях и не посещают с ними людные мероприятия.

Напомним, что Джордж Клуни официально связал себя узами брака с правозащитницей в 2014 году. Они устроили частную церемонию в итальянском городе Венеция, куда пригласили только самых близких людей. В 2017 году пара стала родителями сына Александра и дочери Эллы.

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