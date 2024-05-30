Затмила Дженнифер Лопес. Что известно о телохранительнице звезды Ор Абрахам, которую активно обсуждают в сети

В сети активно обсуждают новую телохранительницу известной певицы Дженнифер Лопес. Пользователи считают, что девушка по имени Ор Абрахам затмила заменимость.

Поклонники звезды нашли профиль телохранительницы в соцсетях. Оказалось Абрахам – модель израильского происхождения, фигуристка, спортсменка, разбирается в самообороне и разбивает стереотипы о "неженской" профессии. Об этом сообщает Marca.

Впервые о девушке заговорили после премьеры нового научно-фантастического фильма "Атлас", где Джей Ло сыграла главную роль. Артистка посетила встречу в рамках продвижения триллера, которая состоялась в мексиканской столице. "Я очень рада быть здесь. Прошло немного времени с тех пор, как я последний раз была здесь, в Мексике, со всеми моими людьми. Я очень люблю вас, спасибо", – заявила актриса.

И хотя обычно внимание общественности приковано к Лопес, этот раз стал исключением из правил. Поклонники исполнительницы заинтересовались молодой охранницей. Видео, на котором изображена Абрахам в брючном костюме, стало вирусным в TikTok и уже собрало более миллиона лайков. Комментаторы сравнили модель с известной израильской актрисой Галь Гадот, а некоторые заметили сходство спортсменки с Сандрой Буллок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как поклонники Netflix раскритиковали новый фильм Дженнифер Лопес: что не так с "Атласом" и почему его назвали "мусором".

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