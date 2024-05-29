Поклонники Netflix раскритиковали новый фильм Дженнифер Лопес: что не так с 'Атласом' и почему его назвали 'мусором'

Новый научно-фантастический триллер "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли вышел на платформе Netflix 24 мая. Несмотря на то, что с момента премьеры не прошло и недели, пользователи наделали шум в соцсетях, раскритиковав кинокартину.

Как пишет ScreenRant, многие фильмы с участием известной актрисы до сих пор остаются очень популярными, несмотря на негативные отзывы. Лопес снялась в более чем 130 кинолентах, телесериалах, документальных фильмах и музыкальных видео, включая новый боевик. Несмотря на то, что у "Атласа" интересный сюжет, основанный на искусственном интеллекте в антиутопическом будущем, фильм быстро назвали "мусором".

О чем рассказывает фильм "Атлас"

Ученая Атлас Шеперд (Дженнифер Лопес) потратила годы на поиски беглеца-террориста на основе искусственного интеллекта, известного как Харлан. Он был создан, чтобы улучшить человечество, но теперь стремится уничтожить людей.

Поиски Харлана приводят команду на планету GR-39 в галактике Андромеды. Здесь Атлас демонстрирует большое недоверие к ИИ. Однако поскольку она вынуждена сотрудничать со Смитом – интерактивным бортовым инструментом, отношение героини к новым технологиям меняется.

Эта эволюция доверия является центральной для научно-фантастической драмы, подчеркивающей идею фильма: пока один бот ИИ угрожает человечеству, другой помогает его спасти. Отсутствие эмпатии, когда речь идет об искусственном интеллекте, в этом случае приводит к лучшему пониманию. Смит понимает Атлас и не реагирует на ее цинизм, как бы это сделал человек. Он не уходит от нее, когда она демонстрирует свои отрицательные черты.

Почему "Атлас" не понравился критикам

Критики оценили триллер в 17% на Rotten Tomatoes, между тем на IMDb рейтинг "Атласа" равен 5,6/10. Хотя в рецензиях на боевик профессионалы признают, что Лопес прилагает замечательные усилия, чтобы вывести фильм на новый уровень, это, наконец, разрушается под тяжестью плохо написанного и поверхностного сценария. Сейчас оценка критиков – одна из самых плохих в карьере звезды.

Реакция зрителей

Отзывы пользователей сети отличаются. Согласно рейтингу Rotten Tomatoes, зрители поставили "Атласу" всего 51%. В соцсетях пестрят, как положительные комментарии, так и отрицательные, пишет Unilad:

"Только что закончил смотреть "Атлас", и это было невероятно замечательно. Я не фанат Джей Ло, но это было лучше, чем я ожидал".

"Мне понравилось, графика была на самом высоком уровне, Джей Ло справилась, актерский состав был великолепным, сюжетная линия имела смысл, а конец был идеальным! 10/10 для меня".

"Очень мне понравился, этот фильм напомнил мне "Аватара".

"Я посмотрел несколько минут вчера, и для меня это было просто большое НЕТ".

"Не понравилось. Уснул".

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