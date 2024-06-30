Застали врасплох: 5 самых забавных фото королевских особ, которые поднимут ваше настроение

Наконец-то, случилось то, чего с нетерпением ждали поклонники семейства Виндзоров. В июне 2024 года герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые за 6 месяцев появилась на публике. Жена принца Уильяма, у которой диагностировали рак, в центре Лондона посетила военный парад Trooping the Color. Также стало известно, что вскоре после профилактической химиотерапии она будет чаще приезжать на торжественные события. В честь этой замечательной новости предлагаем взглянуть на подборку самых забавных, по нашему мнению, фотографий принцессы и других членов семьи Виндзоров.

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Во время публичных выходов королевские особы демонстрируют знания этикета, в частности, стараются сдерживать свои эмоции. Статус обязывает! Всегда ли это помогает им быть на фото безупречными? Нет. Они тоже люди, как и все мы. Так, ветер может по-своему "сделать" им укладку. Или, например, папарацци фиксируют на свои объективы смешную мимику Их Величеств... Подробнее – в материале OBOZ.UA.

1. Проделка юной леди

Осенью 2019 года на острове Уайт (Англия) герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своей дочерью принцессой Шарлоттой посетила регату The King's Cup (спортивное соревнование по серии гонок на парусниках или веслах). Тогда девочка, заметив фотографа, показала ему язык. Сначала это рассмешило Кэтрин, а потом она, вероятно, вспомнив о королевском протоколе, сделала замечание дочери.

2. "Огненная" укладка

Весной 2011 года принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла (сейчас король и королева Великобритании) в рамках королевского тура посетили Марокко. Тогда, 5 апреля, поднялся сильный ветер, из-за чего супругам пришлось отменить запланированную поездку в пустыню Сахара... Охотно верим, что погода была неблагоприятной для полетов. Взгляните на прическу будущей королевы – ветер поднял волосы вверх, сделав из Камиллы настоящую рок-звезду.

3. Пернатый друг

В июле 2015 года Чарльз ІІІ и его жена Камилла посетили Сандрингемскую выставку цветов. Там они подружились с орлом по имени Зефир, который стал неофициальным талисманом армейского воздушного корпуса Англии. Некоторое время благородная птица сидела на руке принца Уэльского, и играла с ним в "кто кого пересмотрит" ("гляделки"), а когда взлетела, испугала королевских лиц.

4. Догонялки?

В октябре 2013 года принц Гарри, сын Чарльза III и его первой жены принцессы Дианы, провел тренировку по регби вместе с тренерским штабом RFU (Rugby Football Union). Конечно, во время игры он и не пытался сдерживать эмоций: часто заливался смехом, во время концентрации поднимал брови вверх, а в случаях неудачи брался за голову... На одном из кадров кажется, что принц с одной из игроков забавляется в догонялки – упал на одно колено и протянул руки, чтобы поймать ее.

5. Фото, что "имеет звук"

В апреле 2017 года принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили Лондонский марафон Virgin Money (спортивное соревнование по шоссейному бегу на марафонской дистанции). Тогда им, как и всем болельщикам, дали в руки красные дудки. Герцог не смог упустить такой шанс – и испугал свою жену пронзительным звуком трубки.

Ранее OBOZ.UA писал о забавных случаях, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций.

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