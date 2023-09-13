Елизавета II не одобрила бы: 5 правил протокола, которые нарушили королевские особы

Королева Елизавета II за 70 лет правления соблюдала строгий королевский протокол, и этого же требовала от других Виндзоров. Членов королевской семьи обучают этикету с детства. Они практикуют правильное произношение, высоту голоса, умение подбирать вещи в соответствии с событиями, а также оттачивают технику реверансов и поклонов. И это лишь небольшая часть правил.

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После смерти королевы в сентябре 2022 года монархи прилагают максимум усилий, чтобы, как и она в свое время, не нарушать протокол. Но пока это не всегда удается. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кэтрин, принцесса Уэльская

Членам королевской семьи запрещено любое слишком фамильярное взаимодействие с публикой, включая объятия и поцелуи своих подданных. Однако Кейт Миддлтон во время неожиданной встречи со своим бывшим учителем истории Джимом Эмбери в феврале 2023 года нарушила протокол.

Во время визита в Национальный морской музей Корнуолла Кэтрин заметила Эмбери среди толпы поклонников и подошла, чтобы обнять его. "То, чему вы меня научили, я теперь учу своих детей", – сказала принцесса Уэльская. К слову, эти двое не виделись 25 лет. "Она не изменилась нисколько. И такая же, как и была – добросовестная и внимательная", – поделился своими впечатлениями учитель. И с иронией добавил: "Мне неприятно думать, чему учатся эти дети!"

2. Принц Джордж

Почетные королевские пажи играют немаловажную роль в коронации, поскольку во время церемонии они держат мантию монарха. Согласно королевскому протоколу, пажи – дети аристократов, и среди них не должно быть представителей семьи монархов. Например, в 1953 году на коронации Елизаветы II шлейф платья держали фрейлины. Это были девушки с титулом "леди", а не "принцессы".

В мае 2023 король Чарльз III во время своей коронации нарушил этот протокол. Он сделал своего старшего внука, 10-летнего принца Джорджа, пажом, несмотря на то, что это противоречит традициям. Мальчику понравилась эта инициатива. Он исполнил почетную роль, но предварительно попросил короля разрешить вместо колготок надеть черные брюки. Чарльз ІІІ одобрил нарушение дресс-кода не только внуку, но и другим пажам.

3. Принцесса Анна

Нарушение королевского протокола не всегда говорит о неуважении. Часто эти правила являются пережитком ушедшей эпохи, поскольку обладают рядом сексистских черт. К примеру, многочисленные королевские предписания запрещают женщинам участвовать в больших церемониях. В похоронной процессии монарха могут идти только мужчины, а женщины должны ехать в карете с другими плакальщицами.

В сентябре 2022 британская принцесса Анна во время похорон матери, королевы Елизаветы II, прошла процессией со своими братьями и племянниками, став первой женщиной в истории, которая сделала это. Она была глубоко поражена потерей, так что не позволить ей пройтись с братьями, несомненно, выглядело бы жестоко.

4. Принц Уильям

Согласно королевскому протоколу, сыновья короля Чарльза III должны во время встреч поклоняться или делать реверанс перед Его Величеством и королевой-консортом Камиллой. Однако на коронации принц Уильям и его дети нарушили этот протокол, не поклонившись жене короля. Только перед Чарльзом ІІІ. Пока неизвестно, забыл ли принц Уэльский сделать это, или это было знаком солидарности с его покойной матерью принцессой Дианой, чье место на троне заняла другая.

5. Король Чарльз ІІІ

Согласно традиции, правящий монарх ежегодно проводит лето в Балморале (замок в области Абердиншир, частная резиденция британских королей в Шотландии), как это делала королева Елизавета II на протяжении всего своего правления. Однако в 2023 король Чарльз III нарушил это правило. Он с лета и до начала осени жил в своем имении Биркхолл (в Шотландии). То есть, впервые с XIX века монарх решил не проживать в замке. "Замок Балморал – это место, где он прощался со своей матерью, королевой. Там она умерла и оставила свои последние воспоминания", – прокомментировал решение короля экс-королевский дворецкий Грант Гаррольд.

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