Принц Уильям сообщил обнадеживающие новости о состоянии проходящей химиотерапию Кейт Миддлтон

Принц Уэльский ответил на беспокойство подданных о здоровье своей жены Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит химиотерапию. Уильям прибыл с визитом в Портсмут, чтобы встретиться с ветеранами и отметить 80-летие со дня высадки десанта вдоль побережья Нормандии во время Второй мировой войны.

Один из героев спросил монарха, идет ли принцесса Уэльская на поправку, пишет HELLO. Герцог ответил: "Да. Она бы с удовольствием была здесь".

Кейт не появлялась на публике уже несколько месяцев. Ее последнее громкое появление произошло в марте, когда она сняла видео со своего дома в Виндзоре и раскрыла свой диагноз – рак. Ее муж Уильям проводил много времени дома с тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также исполнял королевские обязанности.

На мероприятии 5 июня Уильям присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле. Принц предстал перед публикой с новой медалью на шее, знаменовавшей титул Великого магистра самого почетного ордена Бани. Он также надел четыре медали, которые означали Золотой юбилей, Бриллиантовый юбилей, Платиновый юбилей и медали Коронации.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим предыдущим королевским обязанностям. Королевский помощник сообщил в середине мая, что Кейт была проинформирована о новом отчете, опубликованном ее фондом. Однако, отметил представитель Кенсингтонского дворца, это не значит, что она готова вернуться к работе.

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