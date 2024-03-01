Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

Как правило, королевские особы строго придерживаются специального протокола: правила поведения, составленные из древних традиций. Например, громко смеяться на публике – моветон. Но разве члены семьи монархов – роботы? Вовсе нет. Им, как и любым другим людям, иногда хочется радоваться искренне и непринужденно как дети.

Итак, предлагаем в материале OBOZ.UA взглянуть на эффектные фотографии герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, где она дала волю эмоциям. Если у вас не очень удачный день, эти кадры поднимут настроение.

1. Неожиданный "полет"

В феврале 2022 года принцесса Уэльская присоединилась к тренировке по регби на стадионе Твикенхэм, что в Лондоне (Англия). Она не смогла сдержать смех, когда члены команды подняли ее вверх (это один из способов бросить мяч). Отметим, что примерно в этот же период Кэтрин стала покровителем клуба национальной команды Великобритании по регби.

2. Безобидные шутки

В марте 2019 года Кейт Миддлтон во время парада ко Дню Святого Патрика в Кавалерийских казармах в Хаунслоу (Лондон) подарила офицерам и гвардейцам 1-го батальона Ирландской гвардии веточки трилистника. Неизвестно, что один из мужчин сказал принцессе, но это невероятно рассмешило ее. Конечно, забавный момент успели запечатлеть фотографы.

Сюда же добавим еще один интересный случай из будней королевской семьи. В 2022 году, опять-таки в День Святого Патрика, подполковник Роб Мани решил пошутить над своей 3-летней дочерью: он надел на нее свою огромную шапку из медвежьей шерсти. Это подняло настроение Кэтрин и всем собравшимся.

3. Еще придется практиковаться

Во время королевского тура по Бутану в 2016 году принц Уильям и его жена Кейт сыграли в национальный вид спорта страны – стрельбу из лука. Тогда принцесса, будучи в макси-платье и на каблуках, попыталась попасть в цель – и несколько раз промахнулась. Ей разрешили стать ближе к мишени, однако это не помогло.

4. Чудаковатые звуки

В сентябре 2023 года Кэтрин прибыла в авиабазу Королевского военно-морского флота. Она громко засмеялась, когда надувала спасательный жилет. Что ее развеселило? "Я сказала принцессе, что может быть треск, когда липучка начнет раскрываться. Я часто это вижу, когда тренирую пилотов экипажа... Знала, что это произойдет, поэтому мне было приятно наблюдать за ее эмоциями", – поделилась воспоминаниями Луиза Эванс-Хьюз, ведущий техник по средствам выживания.

5. Милая реакция на проигрыш

В 2018 году Кейт и Уильям посетили Стокгольм (Швеция), и вместе сыграли в хоккей с мячом (вместо классической версии – с шайбой). Тогда принц обыграл свою жену на один гол. И это при том, что в юности герцогиня была лучшей в этом виде спорта! Возможно, в этот раз ей помешала победить массивная шуба длины миди? Как бы там ни было, в ответ на свое поражение Кейт рассмеялась.

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