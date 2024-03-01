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Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

Дария Скуб
Шоу Oboz
3 минуты
78
Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

Как правило, королевские особы строго придерживаются специального протокола: правила поведения, составленные из древних традиций. Например, громко смеяться на публике – моветон. Но разве члены семьи монархов – роботы? Вовсе нет. Им, как и любым другим людям, иногда хочется радоваться искренне и непринужденно как дети.

Итак, предлагаем в материале OBOZ.UA взглянуть на эффектные фотографии герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, где она дала волю эмоциям. Если у вас не очень удачный день, эти кадры поднимут настроение.

1. Неожиданный "полет"

В феврале 2022 года принцесса Уэльская присоединилась к тренировке по регби на стадионе Твикенхэм, что в Лондоне (Англия). Она не смогла сдержать смех, когда члены команды подняли ее вверх (это один из способов бросить мяч). Отметим, что примерно в этот же период Кэтрин стала покровителем клуба национальной команды Великобритании по регби.

Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

2. Безобидные шутки

В марте 2019 года Кейт Миддлтон во время парада ко Дню Святого Патрика в Кавалерийских казармах в Хаунслоу (Лондон) подарила офицерам и гвардейцам 1-го батальона Ирландской гвардии веточки трилистника. Неизвестно, что один из мужчин сказал принцессе, но это невероятно рассмешило ее. Конечно, забавный момент успели запечатлеть фотографы.

Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

Сюда же добавим еще один интересный случай из будней королевской семьи. В 2022 году, опять-таки в День Святого Патрика, подполковник Роб Мани решил пошутить над своей 3-летней дочерью: он надел на нее свою огромную шапку из медвежьей шерсти. Это подняло настроение Кэтрин и всем собравшимся.

Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

3. Еще придется практиковаться

Во время королевского тура по Бутану в 2016 году принц Уильям и его жена Кейт сыграли в национальный вид спорта страны – стрельбу из лука. Тогда принцесса, будучи в макси-платье и на каблуках, попыталась попасть в цель – и несколько раз промахнулась. Ей разрешили стать ближе к мишени, однако это не помогло.

Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

4. Чудаковатые звуки

В сентябре 2023 года Кэтрин прибыла в авиабазу Королевского военно-морского флота. Она громко засмеялась, когда надувала спасательный жилет. Что ее развеселило? "Я сказала принцессе, что может быть треск, когда липучка начнет раскрываться. Я часто это вижу, когда тренирую пилотов экипажа... Знала, что это произойдет, поэтому мне было приятно наблюдать за ее эмоциями", – поделилась воспоминаниями Луиза Эванс-Хьюз, ведущий техник по средствам выживания.

Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

5. Милая реакция на проигрыш

В 2018 году Кейт и Уильям посетили Стокгольм (Швеция), и вместе сыграли в хоккей с мячом (вместо классической версии – с шайбой). Тогда принц обыграл свою жену на один гол. И это при том, что в юности герцогиня была лучшей в этом виде спорта! Возможно, в этот раз ей помешала победить массивная шуба длины миди? Как бы там ни было, в ответ на свое поражение Кейт рассмеялась.

Рассмешит любого: 7 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Фото

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