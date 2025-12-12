Брак с преступником, эмиграция и протекция Меладзе: как изменились самые певучие дети Украины, которые стали звездами Детского Евровидения

Международный песенник конкурс Детское Евровидение дает возможность юным артистам из разных стран гордо заявить о себе на международной арене и развить успешную карьеру. Украина участвует в музыкальном соревновании с 2006 года и с того момента неоднократно занимала призовые места. В свое время добиться успеха в рамках конкурса смогли Виктория и Анастасия Петрики, а также София Тарасова, а вот после триумфа их жизни сложились кардинально по-разному.

Некоторые из исполнительниц продолжили свой путь в индустрии музыки, а кто-то попадал в громкие скандалы из-за незаконной деятельности мужа. OBOZ.UA расскажет, как с годами изменились самые поющие дети Украины.

Виктория Петрик

В 2008 году Виктория Петрик приняла участие в Детском Евровидении. Она представила нашу страну с украиноязычной песней "Матроси" и произвела хорошее впечатление на жюри и зрителей, ведь заняла второе место. В 2016-м певица решила попробовать свои силы во взрослой версии Евровидения. Она пришла на Национальный отбор и, кажется, была уверена, что тогдашние судьи Андрей Данилко, Руслана и Константин Меладзе отдадут шанс выйти на международную арену именно ей. Но все сложилось иначе.

Эксперты отметили, что Виктория Петрик имеет сильный голос, но она ничем не примечательна и "не цепляет". Такие комментарии отнюдь не понравились исполнительнице, поэтому она резко ответила жюри. Из-за такого поступка Петрик нарвалась на критику в сети, ведь ей посоветовали "лечить звездную болезнь".

После этого Виктория Петрик почти полностью исчезла из информационного пространства. Она выпустила несколько песен, но они не достигли особого успеха. В 2017-м Петрик оказалась в центре внимания из-за неожиданной новости – родила сына Давида накануне своего 20-летия. С того момента певица полностью погрузилась в материнство и семейную жизнь, но о своем муже ничего не рассказывала.

В начале 2022 года личность "загадочного избранника" Виктории Петрик стала известна общественности из-за громкого скандала. Тогда в Одессе задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля Hyundai Santa Fe. Медиа писали, что преступником оказался муж звезды Детского Евровидения – Владимир Андрушкевич.

По данным полиции, он ночью открыл дверь в салон Hyundai с помощью специальных устройств для вмешательства в работу системы бесключевого доступа. Затем мужчина хотел вернуть машину владелице за полцены. По результатам досудебного расследования следователи объявили одесситу о подозрении по ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Тогда же Приморский районный суд Одессы избрал Андрушкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 744 тысячи гривен.

Сама же Виктория Петрик ведет не слишком активную деятельность в соцсетях. Время от времени она делится кадрами из повседневной жизни, а вот о кровавой войне в Украине не говорит ни слова. Известно, что до после 2014 года вместе с сестрой Анастасией Петрик исполнительница ездила выступать в Россию. Она часто рассказывала, что ее мама россиянка, а говоря о войне поддерживала нарративы, что разбираться должны "на верху". После начала полномасштабной войны из соцсетей Виктории Петрик не исчез русский язык, а также не появлялось ни одного упоминания о террористических обстрелах ее родной Одессы.

Анастасия Петрик

Анастасия Петрик заявила о себе на отечественном телевидении, когда вместе с сестрой Викторией приняла участие в проекте "Україна має талант 2". Она смогла добиться успеха на многих певческих конкурсах, а в 2011-м стала почетной гостьей "Детской Новой Волны". Тогда она исполнила трек Ирины Билык "Снег" вместе с путинистом Филиппом Киркоровым.

В 2012 году Анастасия Петрик получила шанс представить Украину на Детском Евровидении. В Амстердаме она исполнила композицию "Небо" и стала победительницей песенного конкурса.

После начала большой войны Анастасия Петрик уехала в Филадельфию, штат Пенсильвания, США. Судя по соцсетям девушки, ее личная жизнь сложилась достаточно хорошо, поэтому она помолвлена с любимым мужчиной. Тему войны в блоге она тоже не трогает.

София Тарасова

София Тарасова стала известна отечественной аудитории в 2012 году, когда приняла участие в шоу "Голос. Дети". Через год она одержала победу в Нацотборе и вышла на сцену Детского Евровидения с песней We Are One. София Тарасова получила "серебро" на конкурсе, уступив мальтийке Гаи Кауки.

После этого карьера исполнительницы пошла вверх. В 2015-м она получила гран-при конкурса Sanremo Junior-2015 в Италии, а в следующем году приняла участие в Чемпионате по исполнительским видам искусств в Голливуде, где победила в двух категориях: как вокалистка и модель. В 2020 году София Тарасова попала под протекцию Константина Меладзе и стала участницей группы "ВИА Гра".

Она и дальше продолжает развиваться в сфере музыки и довольно активно ведет социальные сети. Что интересно, Тарасова откровенно рассказывает о происхождении своей семьи. Отец девушки является уроженцем Сибири, а мать родилась в Санкт-Петербурге. После семи лет совместной жизни они переехали в Украину, где впоследствии и родилась София Тарасова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда шоу "Україна має талант" стал коллаборантом и устроился на работу в фейковый херсонский университет.

