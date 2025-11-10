Закрутили новые романы до развода: экс-супруга Романа Сасанчина влюбилась в старшего мужа, а ее бывший показал новую девушку

Бывшие супруги Роман и Иванна Сасанчины почти одновременно рассекретили свои новые романы. Хотя официально они до сих пор состоят в браке, каждый уже нашел нового любимого человека и не скрывает этого от публики.

Победитель шоу "Голос страны" Роман Сасанчин на днях делился совместным снимком с девушкой, подтвердив, что после громкого развода начал новый этап в жизни. В своих InstaStories артист опубликовал черно-белое фото, на котором нежно обнимает избранницу. Каких-либо комментариев певец не добавил – лишь оставил эмодзи в виде красного сердца.

О новых отношениях Роман сообщил в начале ноября, вскоре после заявления, что рад разводу с Иванной.

"Я очень рад, что она ушла из моей жизни, это долго доходило до моей головы. Но потом пришло осознание, что человек полностью не мой! Я ей в первую очередь за это благодарен. Теперь я действительно счастлив, а эти потерянные годы – это лишь крутой опыт, как не нужно делать", – написал певец, отвечая на вопросы подписчиков.

Его бывшая жена, блогер Иванна Сасанчин, тоже не осталась в стороне. Сначала она лишь намекала, что влюблена, а потом впервые показала своего нового партнера. На трогательных кадрах пара целовалась под дождем.

"Говорят, дождь смывает все лишнее, оставляя только настоящее. Если поцелуй под дождем – навсегда, тогда проверим это", – подписала фото Иванна.

Сейчас женщина проживает в Польше вместе с дочерью Элизабет и, вероятно, именно там встретила любовь. Она призналась, что новый избранник – украинец, ему 32 года.

"Я влюбилась по уши! He судите, просто любите и позволяйте себе быть любимыми", – написала Иванна в InstaStories.

Она поделилась, что после мучительного расставания долго искала равновесие, пытаясь "убежать от боли в спорт, усталость и алкоголь". Однако теперь откровенно говорит, что рядом с новым мужчиной чувствует спокойствие и уверенность.

Напомним, Роман и Иванна Сасанчины поженились в 2021 году, вскоре после рождения дочери. В сентябре 2025-го пара объявила о разрыве после трех лет брака, но юридически до сих пор остается мужем и женой.

