Победитель 'Голоса страны' Роман Сасанчин разошелся с женой и показал их переписку: женщина в слезах отреагировала

Украинский певец и победитель талант-шоу "Голос страны" Роман Сасанчин сообщил, что они с женой Иванной приняли решение поставить точку в отношениях. Их история любви длилась почти шесть лет.

Исполнитель не раскрыл причин разрыва, однако поделился с поклонниками фрагментом переписки с экс-избранницей, где пожелал ей только самого лучшего. Об изменениях в личной жизни артист сообщил в своем Instagram.

Роман Сасанчин обнародовал архивное фото с Иванной, под которым добавил скриншот сообщения. Он написал: "Пусть тебя кто-то полюбит так, как сейчас я люблю, но сделает то, чего я не смог".

О разрыве сообщила в своих соцсетях и Иванна Сасанчина. Она вышла на связь в слезах и подчеркнула, что не собирается обнародовать никаких подробностей об их отношениях.

"Наша история длиной почти шесть лет подъехала к конечной станции. С моей стороны не будет никакого грязного белья, поэтому прошу не додумывать и не преувеличивать. Это жизнь и так происходит, а нам хочу пожелать только счастья", – отметила бывшая избранница певца.

Что известно об отношениях экс-пары

Роман Сасанчин познакомился с Иванной в 2020 году в компании друзей. Между ними почти сразу промелькнула искра, поэтому уже через несколько месяцев пара начала жить вместе. Уже в 2021-м певец сделал любимой предложение руки и сердца. Они сыграли свадьбу в начале декабря. В том же году супруги стали родителями дочери, которую назвали Элизой.

В 2022 году в отношениях Романа и Иванны Сасанчиных возник кризис. Избранница исполнителя сообщила, что они не выдержали испытания войной, поэтому она хотела подавать на развод. Иванна с дочкой переехала в Польшу, а сам исполнитель остался на Тернопольщине.

И все же тогда влюбленным удалось решить все проблемы, более того, в 2023 году они даже обвенчались. С тех пор супруги часто делились счастливыми семейными кадрами, но все же сохранить отношения не удалось.

