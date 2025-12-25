'Закончится война – герой приедет'. Известный продюсер разнесла артистов, которые сбежали за границу, и вспомнила скандальный пост команды Винника

Продюсер и главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева рассказала, как относится к коллегам, которые с началом войны уехали из Украины. Она отметила, что не пускала бы таких артистов обратно на сцену.

Норбоева вспомнила, что кто-то из команды Винника в начале войны написал: "Ну ничего, закончится война – наш герой приедет", и назвала такую позицию неуважением. По ее словам, предатели за границей теперь учат украинцев любить Родину, хотя сами откровенно покинули страну, когда пришло время поддержать ее. Об этом Анжела Норбоева рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Если уехали мамы с маленькими детьми – это понятно, – делится продюсер Норбоева. – Но совсем другое дело, когда выезжает артист, который является моральным авторитетом для определенного количества людей, чьи позиции, голос и убеждения могут быть примером для поклонников. Если бы это зависело от меня, я бы не пускала их обратно, на сцену – так точно".

По словам Норбоевой, некоторые из них, вероятно, думают, что война закончится, и они смогут вернуться, "косить бабло". "Но зрители не пойдут. Получается, они пользовались вниманием, любовью и деньгами поклонников, а когда пришло время помогать и быть рядом со страной, уехали и теперь из Германии, Испании или Америки нам рассказывают, как надо любить Родину", – возмущается режиссер.

"Кто-то из команды Винника в начале войны даже написал: "Ну ничего, закончится война – наш герой приедет". Это просто неуважение, плевок в душу людям, которые потеряли жилье, родных, чьи отцы, мужья, дети на фронте. Жить сытой жизнью за границей, петь на русском языке – это мерзко", – подытожила Норбоева.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник призвал украинцев "простить и полюбить" врагов на концерте в Германии.

Также OBOZ.UA сообщал, что музыкальный продюсер Вадим Лисица, который в свое время работал с исполнителем Олегом Винником, раскрыл свою версию событий вокруг певца, который с началом полномасштабного вторжения уехал за границу и долгое время молчал о войне в Украине.По словам Лисицы, еще до начала большой войны Винник имел зависимости, из-за которых его поведение становилось нестабильным и непредсказуемым. Вадим Лисица также добавил, что после выезда Олега Винника за границу его аудитория оказалась без своего фаворита. Однако образовавшаяся пауза быстро заполнилась новыми артистами: "Олег Винник сейчас не здесь, его аудитория освободилась. И на его место быстро пришли новые исполнители – поющие лирические песни".

Полное интервью с Анжелой Норбоевой читайте на OBOZ.UA здесь.

