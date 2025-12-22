Скандальный Олег Винник призвал украинцев 'простить и полюбить' врагов на концерте в Германии

Украинский певец Олег Винник во время концерта в Германии призвал украинцев "простить и полюбить" врагов, заявив, что это якобы принесет удовольствие обеим сторонам. Видео с выступления быстро распространилось в сети и вызвало острую реакцию пользователей.

Сообщение и видео с концерта обнародовал пользователь X (Twitter) Сергей Голобуцкий. Выступление артиста вызвало возмущение в соцсети X.

"Олег Винник со сцены обращается к публике с призывом к взаимному прощению и любви, используя формулировки о "врагах", не называя конкретных стран или сторон", – говорит Сергей Голобуцкий в своей заметке. Слова артиста фактически касались россиян, и автор расценил это заявление как попытку оправдать агрессора.

Кроме того, во время концерта Винник исполнял песни на русском и немецком языках, что также вызвало возмущение части украинской аудитории. В комментариях пользователи обратили внимание на контраст между предыдущими публичными заявлениями певца о патриотизме и его нынешней риторикой за рубежом.

Отдельную критику вызвали замечания относительно языкового выбора артиста. Комментаторы отмечают, что певец достаточно быстро адаптировался к иностранной аудитории, в то же время украинский язык, по их мнению, оказался для него "непригодным для монетизации". Сам Олег Винник пока публично не комментировал резонанс вокруг своего выступления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что музыкальный продюсер Вадим Лисица, который в свое время работал с исполнителем Олегом Винником, раскрыл свою версию событий вокруг певца, который с началом полномасштабного вторжения уехал за границу и долгое время молчал о войне в Украине.

По словам Лисицы, еще до начала большой войны Винник имел зависимости, из-за которых его поведение становилось нестабильным и непредсказуемым.

Вадим Лисица также добавил, что после выезда Олега Винника за границу и исчезновения из информационного пространства его аудитория оказалась без своего привычного фаворита.

Однако образовавшаяся пауза быстро заполнилась новыми артистами: "Олег Винник сейчас не здесь, его аудитория освободилась. И на его место быстро пришли новые исполнители – поющие лирические песни".

