'Кричал, что чеченцы хотят поменять его на Полтавскую область'. Известный продюсер намекнул, что Олег Винник употреблял наркотики

Музыкальный продюсер Вадим Лисица, который в свое время работал с исполнителем Олегом Винником, раскрыл свою версию событий вокруг певца, который с началом полномасштабного вторжения выехал за границу и долгое время молчал о войне в Украине. По словам Лисицы, еще до начала большой войны Винник имел зависимости, из-за которых его поведение становилось нестабильным и непредсказуемым

Об этом Вадим Лисица рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер также пересказал последний телефонный разговор с Олегом Винником уже после российского вторжения в Украину.

"Что произошло с Винником? Честно говоря, не могу знать наверняка, но мне кажется, что уже за полгода до полномасштабного вторжения господин Олег находился в состоянии измененного сознания под воздействием определенных веществ, – говорит Вадим Лисица. – Поэтому его поступки того времени, на мой взгляд, были неадекватными, и оценивать их сложно. Когда человек действует неадекватно, это вопрос уже к специалистам, которые определяют степень такой неадекватности. Сейчас мы не общаемся. В свое время я работал с Олегом, были очень продуктивные периоды, были непродуктивные и даже контрпродуктивные – и это, по моему мнению, было связано именно с теми веществами, о которых говорю. Я это видел и могу делать предположения о причинах его поведения. Я не знаю, как он выезжал за границу, потому что не был свидетелем всего лично. Под одеялом или нет – этого не видел".

Продюсер также рассказал об их последнем телефонном разговоре, который, по его словам, состоялся 25 февраля 2022 года: "Я спросил, как у него дела, где он, нужна ли помощь. Он кричал в трубку, что не может сказать, где находится, потому что его якобы ищут чеченцы и сейчас они его убьют. Эта история о чеченцах, которые якобы хотят его поменять на Полтавскую или Херсонскую области, выглядела очень абсурдной, но я ее слышал".

Вадим Лисица также добавил, что после выезда Олега Винника за границу и исчезновения из информационного пространства его аудитория оказалась без своего привычного фаворита. Однако образовавшаяся пауза быстро заполнилась новыми артистами: "Олег Винник сейчас не здесь, его аудитория освободилась. И на его место быстро пришли новые исполнители – поют лирические песни".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Олег Винник заявил, что нельзя запрещать русский в Украине, и назвал виновных в войне. А также раскрыл интересные подробности о своем непубличном сыне Юлиане. По его словам, сейчас парень получает высшее образование в Германии, а также устраивает личную жизнь с девушкой, с которой, как надеется артист, в будущем свяжет себя браком.

Полное интервью с Вадимом Лисицей читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 14 декабря.

