Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса: чего ожидать в Украине

Во всём мире готовятся к последствиям Эль-Ниньо – глобального потепления вод Тихого океана, усугубляющего засухи, жару, ливни, наводнения и штормы в самых разных регионах мира. Косвенное влияние на сельское хозяйство Украины также возможно – оно ожидается осенью и зимой 2026/27 годов и может выражаться в росте цен на ряд продуктов, в том числе и местного производства.

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Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. Как пишет "Телеграф", основные риски, с которыми может столкнуться Украина, – это дефицит влаги в почве, волны жары, заморозки, град и неравномерные ливни.

Какие культуры наиболее уязвимы

Поздние яровые культуры – кукуруза, подсолнечник и соя (особенно во время цветения и налива зерна), прежде всего в центральных и западных областях.

(особенно во время цветения и налива зерна), прежде всего в центральных и западных областях. Картофель, овощи открытого грунта, фрукты и ягоды, которые сильно зависят от жары, града и недостатка влаги. Из-за коротких сроков хранения и локальности их производства они быстрее всего будут реагировать на изменения климата.

В то же время урожай ранних зерновых и рапса уже сформирован, поэтому аграрии могут не беспокоиться об этих культурах. Кроме того, большое количество влаги зимой положительно повлияло на их показатели.

Что подорожает быстрее

Из-за глобального влияния Эль-Ниньо цены в Украине могут расти именно из-за мировых тенденций. "Если Эль-Ниньо одновременно сократит производство в нескольких крупных странах-экспортерах, мировые цены могут вырасти", – объясняет Максим Гопка.

Он пояснил, что стоимость зерновых и масличных в меньшей степени зависит от погоды в отдельном регионе Украины, поскольку определяется мировым урожаем, экспортом и логистикой. Поэтому сокращение производства в нескольких крупных странах-экспортерах подтолкнет мировые цены вверх.

Положительные новости для украинской пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своём июльском отчёте уже частично учло риски, связанные с Эль-Ниньо, и снизило оценку мировых запасов пшеницы и кукурузы. Однако для Украины эти прогнозы оказались скорее оптимистичными

Пшеница

Благодаря благоприятным условиям для озимых, прогноз производства пшеницы в Украине на 2026/27 маркетинговый год повысили на 0,5 млн тонн – до 24 млн тонн. Соответственно, экспорт может вырасти до 14,5 млн тонн.

В мире же производство пшеницы оценили в 819,97 млн тонн, а запасы сократили на 2,6 млн тонн (до 272,8 млн тонн). Сокращение мировых запасов будет поддерживать высокий спрос на украинскую пшеницу в новом сезоне.

Кукуруза

Прогноз производства для Украины остался стабильным – на уровне 30 млн тонн (экспорт – 23 млн тонн), хотя конечные запасы снизили на 0,5 млн тонн. В мире производство кукурузы сократилось на 3,3 млн тонн из-за аномальной жары во Франции и засухи в Кении.

Вот отдельный блок из 3 абзацев о глобальных угрозах Эль-Ниньо:

Возможные последствия Эль-Ниньо

Ранее аналитики уже предупреждали, что погодный цикл Эль-Ниньо 2026–2027 годов может стать чрезвычайно мощным и вызвать волну аномальной жары, засух и наводнений по всей планете. По их оценкам, это может привести к:

росту мировых цен на продовольственные товары в среднем на 15,8%;

в среднем на 15,8%; цепной реакции, которая затронет всю продовольственную цепочку : от кормов и мяса до выпечки и полуфабрикатов ;

; потерю до 14,3% сельскохозяйственного производства (эквивалентно $342 млрд убытков).

Наибольший удар придется на выращивание стратегических культур в странах Азии и Южной Америки. Из-за недостатка осадков в Индии под угрозой оказались посевы пшеницы и сахарного тростника, а засухи в Юго-Восточной Азии ставят под угрозу плантации кофе, какао и пальмового масла. При неблагоприятном развитии событий стоимость риса, сахара, кофе и пальмового масла может взлететь на 50–100 % и более.

Эксперты отмечают, что из-за длительных циклов выращивания и постепенного истощения складских запасов высокие цены на продовольствие сохранятся вплоть до второй половины 2028 года. Сильнее всего продовольственный кризис ударит по бедным странам, однако рост стоимости импортных товаров и сырья почувствуют потребители по всему миру, в том числе и в Европе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на апрельские заморозки, на фоне которых эксперты прогнозировали дефицит косточковых фруктов (в частности, черешни), сезон черешни 2026 года в Украине отличался неожиданно высокой урожайностью. К радости покупателей, закупочные цены на ягоду в разы ниже, чем в прошлом году, и достигают 60 грн/кг.

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