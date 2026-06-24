"Ждал ключи от квартиры, а получил..." Кувалдин заговорил о зарплатах звезд "Территории А" и вспомнил конфуз на 30-летие Юрка Юрченко

Лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин рассказал, что его коллега Юрко Юрченко рассчитывал получить квартиру за успех в "Территории А", но на свой 30-летний юбилей вместо ключей от квартиры получил футбольный мяч. Он также вспомнил, сколько, по его словам, могли зарабатывать артисты проекта в 1990-х годах.

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Об этом музыкант рассказал в интервью "Пряма Червона". По словам Кувалдина, артисты "Территории А" работали по контрактам, а агентство зарабатывало на организации гастролей и продвижении исполнителей.

"Нам платили какую-то часть заработка. Честно говоря, к деньгам всегда относился безразлично. У меня никогда не было ощущения, что меня обманывают", – отметил Кувалдин.

Музыкант рассказал, что Юрко Юрченко по-другому воспринимал финансовую сторону сотрудничества, ведь в то время он был одним из самых популярных артистов Украины. По словам Кувалдина, певец видел, что собирает большие концертные площадки, но получал фиксированную ставку.

"Он просто видел, что собирает полные стадионы, а получает ставку. Для этого нужно было идти к Бригинцу (президент "Территории А". – Ред.) и долго с ним сидеть", – сказал артист.

Кувалдин добавил, что Юрченко рассчитывал, что за успех ему могут купить квартиру в Киеве, если за популярность не доплачивали.

"Ему давали 200 долларов, но понятно, что это унизительно. И Юрченко, насколько я знаю, рассчитывал, что ему рано или поздно за это подарят квартиру", – рассказал он.

Затем Кувалдин вспомнил юбилейный концерт Юрка Юрченко во Дворце "Украина". По его словам, во время мероприятия президент "Территории А" Александр Бригинец вышел на сцену, поблагодарил певца за работу, но вместо ключей от квартиры подарил ему футбольный мяч.

"И Бригинец выходит, благодарит Юру за то, что они так много сделали. А Юра ждет ключи от квартиры, а он ему дарит футбольный мяч", – со смехом вспомнил Кувалдин.

По словам музыканта, после этого отношения певца с "Территорией А" ухудшились.

Справка

Юрко Юрченко стал известен в 1990-х годах благодаря участию в хит-параде "Территория А". В 1996 году на фестивале "Море друзей" в Ялте он познакомился с руководителем художественного агентства Александром Бригинцем, после чего началось сотрудничество в рамках проекта "Юрко Юрченко".

Его песни "Я йду", "Відпусти", "Така наша любов", "В пустелі диких снів" и "Анжеліка" постоянно звучали в эфире, а сам артист стал одним из самых популярных исполнителей Украины среди молодежи того времени. В 1997 году он получил премию "Золотая Жар-птица" в номинации "Открытие года". Впоследствии сотрудничество с "Территорией А" прекратилось.

Мирослав Кувалдин также был участником "Территории А" вместе с группой "The ВЙО". Коллектив подписал контракт с артистическим агентством в 1997 году, а наибольшая популярность группы пришлась именно на период ротации клипов в хит-параде.

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