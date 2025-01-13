Актриса Елена Светлицкая объявила о разводе после 10 лет брака и показала счастливое общее фото с ЗАГСа

Украинская актриса Елена Светлицкая поделилась с поклонниками кардинальными изменениями, которые произошли в ее личной жизни. Знаменитость официально развелась с мужем Николаем Светлицким, отношения с которым длились 10 лет.

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Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram. Она показала совместное фото с экс-избранником на фоне ЗАГСа, где можно заметить, что бывшие супруги выглядят счастливыми, ведь, по словам актрисы, их романтическая история завершилась на хорошей ноте.

"Мы больше не вместе! Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности. Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших деток и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет", – написала знаменитость.

Елена Светлицкая поделилась, что за 10 лет отношений с мужем они успели стать друг для друга опорой и главной ценностью. Поэтому, конечно, переживать разрыв им очень больно. Однако, пара больше не хотела, чтобы их дочери видели, как разрушается брак, поэтому решила окончательно поставить точку.

"Можно, конечно, сделать целый сериал воспоминаний за эти годы сегодня в stories, но ведь вы и так все видели. Вы были свидетелями этой невероятной теплой истории. И она действительно такой была. Светлицкий, спасибо за фамилию! И за этих невероятных малышей. Я была счастливой", – подытожила актриса.

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