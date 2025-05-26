'Зачем тебе зубы? Лучше дай нам деньги': дочь Гарика Корогодского отреагировала на то, что отец-миллионер не оставит ей наследство

Дочь украинского бизнесмена и мецената Гарика Корогодского – Маша – впервые высказалась о том, что отец не оставит ей в наследство ни копейки после своего ухода в мир иной. Девушка откровенно призналась, что свое отношение к такому решению папы может описать одним словом: "Плохо".

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Об этом она заявила в комментарии для проекта "Тур зірками". Однако, тогда как Маша Корогодская решила прокомментировать деятельность папы довольно коротко, сам миллионер раскрыл, что наследники отреагировали на такую новость значительно эмоциональнее и даже с иронией.

"Знаете, что мне сказали дети? Говорят: "Зачем тебе новые зубы? Сколько тебе там осталось их носить. Лучше нам деньги дай", – сказал предприниматель.

Напомним: во время одного из интервью Гарик Корогодский объяснял, что не оставит своим детям денег в наследство, ведь хочет, чтобы они самостоятельно учились зарабатывать. Единственное, что получат потомки миллионера после его смерти – благотворительный фонд "Життєлюб".

В частности, меценат отмечал, что уже потратил довольно большую сумму средств на развитие своих детей. По мнению Корогодского, это весомый вклад в жизнь наследников, который должен сделать их способными самостоятельно обеспечивать себя.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что миллионер Гарик Корогодский показал свою единственную квартиру за $70 тысяч с ретро-ремонтом.

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