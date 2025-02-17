Гарик Корогодский назвал причину, почему не оставит детям по наследству ни копейки

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский объяснил, почему, несмотря на то, что имеет большое состояние, ни копейки не оставит своим детям по наследству. По словам предпринимателя, он хочет, чтобы его потомки самостоятельно учились зарабатывать деньги. Единственное, что они получат после смерти шоумена – это благотворительный фонд "Жизнелюб", направленный на организацию досуга пожилых людей и предоставление им необходимой адресной помощи

Видео дня

Об этом 64-летний меценат рассказал в интервью "24 каналу". Бизнесмен отметил, что его дети полностью поддерживают такую позицию.

"Я хочу, чтобы мои дети заботились фондом. Это все, что им оставлю. Денег я не дам. У меня есть преимущество перед моими детьми. Я родился в бедной семье. И я должен был все завоевывать сам. Я считаю, что дети также должны завоевывать сами. И тогда это имеет ценность", – высказался шоумен.

Как отметил Гарик Корогодский, он потратил немалую сумму денег на развитие своих детей. По мнению предпринимателя, это весомый вклад в жизнь потомков, что должен сделать их способными самостоятельно обеспечивать себя.

"Я вкладываю большие деньги в их развитие и обучение. Научить одного ребенка, довести его до состояния, когда он сам зарабатывает, это стоит больших денег. Я их потратил уже", – отметил блогер.

Гарик Корогодский поделился, что сейчас его сын находится за границей, однако время от времени возвращается в Украину. Он работает с искусственным интеллектом и делает дроны, что поставляет защитникам. Одна из дочерей бизнесмена в Лондоне пишет докторскую диссертацию по теме биотехнологий, а еще двое наследников проживают в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Гарик Корогодский поставил на место хейтеров и объяснил, с кем и почему общается по-русски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!