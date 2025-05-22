Ковер на стене и мебель из 1960-х: миллионер Гарик Корогодский показал свою единственную квартиру за $70 тысяч с ретро-ремонтом. Фото и видео

Бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский показал дом, который для него имеет чрезвычайно важное эмоциональное значение. 64-летний миллионер признается: несмотря на наличие элитного жилья, эта квартира остается для него единственной, которую он по-настоящему признает.

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В рамках проекта "По домам" съемочная группа побывала в его квартире – той самой, где он вырос и которую после длительного перерыва выкупил обратно. Когда-то он продал ее за $10 тысяч – по их просьбе. Но со временем понял, насколько она ему дорога, и решил выкупить ее обратно. На этот раз – уже за $70 тысяч.

"Меня устраивает только одна квартира – только эта", – говорит Корогодский.

Жилье не отремонтировано в современном стиле – наоборот, оно сохраняет атмосферу детства бизнесмена. Ковер на стене, мебель 1960-х годов, старые серванты, лампы, шторы, раритетные телевизоры и радио, а также множество мелочей, напоминающих о прошлом – все это придает жилищу особый шарм. На полках – десятки старых книг, фарфоровые статуэтки, черно-белые семейные фотографии, старинная посуда. Часть вещей Гарик даже не позволяет убирать – настолько они ему дороги.

Постоянно в квартире он не живет, однако регулярно наведывается туда, особенно когда работает над новыми книгами. Говорит, что это идеальное место для творчества: тишина, надежный интернет и главное – отсутствие доступа к социальным сетям. Именно поэтому, по его словам, здесь можно полностью сосредоточиться на работе.

Содержание квартиры обходится миллионеру в среднем 7 тысяч гривен в месяц – это и коммунальные услуги, и регулярная уборка, ведь жилье всегда должно быть в надлежащем состоянии.

Эта квартира стала для Гарика символом стабильности и домашнего уюта. И даже в самые темные времена – в первые месяцы полномасштабного вторжения – она выполнила важную миссию. Корогодский рассказал, что тогда квартира приютила около 15 человек, которым некуда было деваться.

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