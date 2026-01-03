'Зачем провоцировать?' Евгений Галич упрекнул блогеров, которые хвастаются дорогим отдыхом во время войны: его поддержали в сети

Украинский исполнитель Евгений Галич раскритиковал блогеров, которые во время полномасштабной войны активно делятся кадрами с отдыха в Буковеле. По словам артиста, он совсем не против того, чтобы люди наслаждались отпуском и хорошо проводили время, однако не понимает, зачем этим хвастаться.

Видео дня

Как подчеркнул знаменитость, такое выставление роскошной жизни на показ ему особенно сложно объяснить военным, которые ежедневно подвергают себя безумному риску, защищая Родину. Своим мнением музыкант поделился в социальной сети Threads.

"Я не против отдыха, не против праздников, не против концертов, не против тусовки в Буковеле. Но почему-то очень сильно режет глаза именно демонстрация всего этого в соцсетях. Нах*я? Икра, просеко, бассейны, белые халаты? Все это от людей с аудиторией. Чтобы что? Все понимают стоимость такого отдыха. Как объяснить все это людям, которые ценой своей жизни держат пид*ров, чтобы вы отдыхали? Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?" – написал певец.

С такой позицией Евгения Галича согласилось довольно большое количество пользователей сети. Некоторые юзеры подчеркнули: сами останавливают себя от того, чтобы показывать все моменты из жизни, ведь понимают, что многим людям сейчас невероятно сложно. Другие же отметили, что подобные поступки инфлюенсеров могут ярко продемонстрировать, за чьей деятельностью стоит перестать следить.

"Я просто хочу поблагодарить за это сообщение".

"До этого надо дорасти, а у многих людей есть зависимость от мнения окружающих, кому-то хочется лайков, а на эмоции других безразлично. Когда человек выставляет все на показ и хвастается, можно посочувствовать неуверенности, к сожалению".

"Я уже несколько лет об этом пишу: жить свою жизнь не означает, что это надо публиковать".

"Потому что поймут только те, у кого война, у кого кто-то из родных воюет. Всем остальным вроде все равно что происходит в стране, потому что у них война на фоне, она где-то там далеко".

"Я думала таких мало. Я тоже не могу постить все, что со мной происходит в жизни, потому что считаю несколько неуместным в наше время. Каждый раз, когда я хочу поделиться чем-то, меня останавливает мысль о том, что кому-то сейчас не до этого, а кому-то сейчас трудно"

"Раньше написала такой же пост, идентичный по сути, где сказала, что при этом ваши сверстники отдают жизнь за несколько километров от всего этого, но меня просто там съели. Вот хорошо, что хотя бы известные люди тоже такого мнения, и их поддерживают! Показать столы на Новый год или что-то там еще – это пережиток СССР, когда денег на икру не было. Ну а о другом и речи нет".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Женя Галич послал на три буквы Потапа и рассказал о помощи Олега Винника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!