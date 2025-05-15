'Ты не имеешь права возвращаться сюда!' Женя Галич, который служит в ВСУ, послал на три буквы Потапа и рассказал о помощи Олега Винника

Украинский певец Евгений Галич, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, резко высказался о продюсере Потапе (Алексей Потапенко). По мнению артиста, рэпер, который после 24 февраля 2022 года уехал за границу, а в разгар большой войны дал интервью россиянину Юрию Дудю, больше не имеет права возвращаться на Родину.

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Об этом исполнитель заявил во время подкаста "СучЦукрМуз". Он отметил, что в Украине наконец должен заработать институт репутации, чтобы такие деятели культуры как Потап больше не имели возможности вернуться в отечественный шоу-бизнес и строить здесь карьеру.

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"Потап говорит, что он помогал. Я этого не исключаю, но после того, как ты идешь на интервью к российскому журналисту – пошел на х*й! Ты не имеешь права возвращаться сюда! Мне не важно, что о тебе говорят, даже если миллиардами помогал. Если сейчас Янукович приедет и скажет, что он на самом деле помог и покажет все квитанции, мы что простим? Так не может быть. Институт репутации должен работать", – высказался знаменитость.

Заговорил Евгений Галич и о другом артисте, который в первые дни большой войны покинул территорию Украины, – Олеге Виника. По его словам, певец действительно оказывал помощь защитникам, часть которой поступила и в подразделение, где он проходит службу.

"Я знаю, что Олег Винник не святой. Никогда не слушал его музыку и у него своя репутация, но в начале полномасштабки для нашего батальона приехало 12 автомобилей скорой помощи от него. Он зассал? Наверное, потому что уехал. Помог – помог", – рассказал исполнитель.

Как отметил Евгений Галич, если беглецы действительно оказывают поддержку нашим защитникам или народу, за это их можно поблагодарить, однако такая деятельность отнюдь не должна стать возможностью "откупа" за другие поступки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Педан саркастически высказался о беглом продюсере Потапе и пошутил о его интервью Дудю.

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