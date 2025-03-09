Юрий Ткач рассекретил, что был в шаге от развода: 10-летняя дочь спасла брак

Украинский комик Юрий Ткач впервые откровенно рассказал о серьезном кризисе в браке с супругой Викторией. По его словам, супруги оказались на грани развода, но их 10-летней дочери Лизе и нескольким другим факторам удалось сохранить семью.

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Несколько месяцев супруги жили отдельно, не разделяя общего быта, эмоций и радостей. Чувства оскорблений и недоразумений лишь усугубляли дистанцию между ними. Об этом пара рассказала в интервью "Ближче до зірок".

"Мы все знаем о том, что во время войны очень много пар начало разводиться. И мы попали в такую же историю. За почти 13 лет вместе мы прошли очень много разных моментов. Это был, мне кажется, самый большой такой кризис в наших отношениях, – поделился шоумен. – Мы разъехались, но никто не подавал на развод. Мы просто неслись в яму. У каждого были какие-то обиды и вся эта история. И нужно было остановиться для того, чтобы понять".

Поддержкой для супругов стала их дочь Лиза, ежедневно проявлявшая заботу и понимание. "Она и меня поддерживала, и Вику поддерживала. Она постоянно спрашивала: "Все нормально? Тебе хорошо?" Она это делал как ребенок, но со взрослым пониманием", – рассказал Ткач.

Чтобы найти ответы на свои вопросы, юморист обратился к психотерапии, изменил образ жизни, отказался от алкоголя и сладкого, занялся медитацией. "Я летом даже стал на гвозди, и все стало меняться. И мы начали сближаться шаг за шагом", – отметил он.

В конце концов семья восстановила гармонию, а Ткач во второй раз сделал предложение жене. Дошло до того, что пара решила обвенчаться, но пока это желание отложила на будущее.

"Просто первый раз Юра сделал мне предложение дома, в квартире, которую мы снимали. Он с одним тюльпаном, с кольцом. Я смотрела вообще какой-то сериал на диване. И вот он мне сделал предложение. А на этот раз это было более эмоционально, потому что мы уже пришли к этому с новым пониманием друг друга", – вспомнила Виктория.

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