Звезда 'Квартала 95' Юрий Ткач решил повенчаться с женой через 10 лет совместной жизни: перед этим у них был кризис в отношениях

Звезда "Квартала 95", украинский комик и актер Юрий Ткач рассказал о кризисе в отношениях. По словам знаменитости, он с супругой Викторией почувствовали напряжение. Впрочем, отметил юморист, о разводе после 10 лет супружеской жизни речь не шла.

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Как признался Ткач в комментарии ЖВЛ, между парой накопились вопросы и проблемы. "И здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-нибудь духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", – поделился комик.

Паре удалось пройти сложный этап. Более того, Юрий и Виктория решили обвенчаться. Пока что супруги не выбрали дату. Ткач добавил – на церемонии будет немного гостей, ведь он считает событие сакральным.

Впервые актер встретил свою будущую жену на юбилее своего отца. Через 4 года они увиделись снова – Виктория пришла на концерт коллектива матери юмориста. Тогда, признался Ткач, чувства разгорелись с новой силой, а год спустя он сделал любимой предложение. "В самый "неожиданный момент" – дома, когда Вика смотрела фильм, сидя на диване и попивая чай. И кстати, она сразу ответила "да", – рассказывал знаменитость.

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