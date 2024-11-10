Юрий Ткач раскрыл секрет своего похудения: становился на гвозди, немного медитировал

Актер и юморист Юрий Ткач рассказал о своей необычной диете. Он почти не ограничивает себя в пище, а секретом является использование необычной рутины.

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Звезда "Квартала 95" с лета начал заниматься собственной духовностью – стоял на гвоздях и занимался медитациями. Юрий Ткач признался в программе "Ближче до зірок", что начал контролировать себя и это повлияло на питание и физическую форму.

Как он говорит, в удовольствии съесть сладкий и калорийный десерт себе не отказывает, но делает это дозировано.

"Летом я встал на гвозди и начал немного медитировать. Немного наполнялся энергично. Просто себя контролирую, но если мне очень хочется, то обязательно съем тортик, но небольшой кусочек", – рассказал актер.

Ткач добавил, что нет конкретной цели по похудению, поэтому в этом процессе работает только самоконтроль.

"Нет никакой цели. Просто начал, как говорится, немного пп-шно жить", – добавил он.

Анита Луценко также назвала шесть ошибок, которые допускают люди, когда пытаются сбросить лишний вес. Большинство из них распространены и часто остаются без внимания.

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