'Лучший отец': Дуэйн 'Скала' Джонсон тронул сеть танцем с маленькими дочерьми. Видео

Звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон в очередной раз доказал, что является не только одним из самых любимых актеров Голливуда, но и примером заботливого отца. На днях он опубликовал трогательное видео, где танцует вместе со своими двумя маленькими дочерьми Тиа и Джаз.

Видео дня

Кадры, на которых звездный папа покоряет ритм вместе с детьми, быстро стали вирусными и вызвали волну захвата в соцсети TikTok, где видео попало в тренды. Актер станцевал популярный в соцсети танец Wait под песню Yeah Yeah Yeahs – Maps.

На видео Двэйн Джонсон весело танцует вместе с дочерьми, выполняя почти синхронные движения. В описании к публикации он поделился забавным моментом из жизни семьи: "Когда мои маленькие торнадо говорят: "Папа, у нас есть две минуты, чтобы зажечь этот танец" и уверенно уходят, давая "пять", словно я только что-то сделал".

Видео быстро стало вирусным, набрав 68,3 миллионов просмотров, почти 12 миллионов лайков и более 37 тысяч комментариев. Фанаты не сдерживали эмоций:

"Дуэйн, ты просто лучший папа, интересно, что еще ты придумаешь для съемок?"

"Скала" – единственная знаменитость, которую я не считаю тайным плохим человеком".

"Это видео, безусловно, было его идеей".

"Когда ты ведешь себя как гангстер, Бог дает тебе девушек, чтобы смирить тебя".

"У меня есть подозрение, что он попросил их сделать TikTok".

"Лучший отец!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как две дочери собрали его в спортзал. Девочки сделали папе потрясающий макияж.

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