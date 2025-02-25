"Лучший отец": Дуэйн "Скала" Джонсон тронул сеть танцем с маленькими дочерьми. Видео
Звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон в очередной раз доказал, что является не только одним из самых любимых актеров Голливуда, но и примером заботливого отца. На днях он опубликовал трогательное видео, где танцует вместе со своими двумя маленькими дочерьми Тиа и Джаз.
Кадры, на которых звездный папа покоряет ритм вместе с детьми, быстро стали вирусными и вызвали волну захвата в соцсети TikTok, где видео попало в тренды. Актер станцевал популярный в соцсети танец Wait под песню Yeah Yeah Yeahs – Maps.
На видео Двэйн Джонсон весело танцует вместе с дочерьми, выполняя почти синхронные движения. В описании к публикации он поделился забавным моментом из жизни семьи: "Когда мои маленькие торнадо говорят: "Папа, у нас есть две минуты, чтобы зажечь этот танец" и уверенно уходят, давая "пять", словно я только что-то сделал".
Видео быстро стало вирусным, набрав 68,3 миллионов просмотров, почти 12 миллионов лайков и более 37 тысяч комментариев. Фанаты не сдерживали эмоций:
- "Дуэйн, ты просто лучший папа, интересно, что еще ты придумаешь для съемок?"
- "Скала" – единственная знаменитость, которую я не считаю тайным плохим человеком".
- "Это видео, безусловно, было его идеей".
- "Когда ты ведешь себя как гангстер, Бог дает тебе девушек, чтобы смирить тебя".
- "У меня есть подозрение, что он попросил их сделать TikTok".
- "Лучший отец!"
Ранее OBOZ.UA писал, что Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как две дочери собрали его в спортзал. Девочки сделали папе потрясающий макияж.
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