Языковой омбудсмен сделала категорическое заявление относительно публичного исполнения русскоязычных песен: касается ли это хитов украинцев

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская сделала громкое заявление относительно публичного исполнения русскоязычных песен в Украине. Она подчеркнула, что, несмотря на отсутствие прямого запрета на песни на других языках, общество все решительнее требует прекратить их звучание в общественном пространстве – и государство должно на это реагировать. Заявление прозвучало на фоне роста скандалов и публичных дискуссий относительно выступлений артистов, которые исполняют песни на русском языке, например Верки Сердючки.

Видео дня

По словам Ивановской, нынешнее законодательство не предусматривает ограничений относительно языка исполнения песен во время культурных мероприятий. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" требует, чтобы языком официального проведения событий был именно государственный – украинский. Однако сами произведения, включая песни, могут звучать на других языках, если это не противоречит другим законам.

Отдельно она уточнила, что статья 15 Закона "О культуре" ограничивает воспроизведение творений только тех российских артистов, которые имеют или имели гражданство РФ либо чьи произведения были созданы юридическими или физическими лицами, связанными с государством-агрессором. То есть запрет касается конкретного происхождения контента, а не языка исполнения.

Между тем Ивановская подчеркнула, что, несмотря на юридическую допустимость русскоязычных песен, в условиях полномасштабной войны они вызывают возмущение у значительной части украинского общества. И это сигнал, на который должны обращать внимание как организаторы концертов, так и законодатели.

"Правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан – и это безусловно. Во время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица – это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском – языке духовной силы украинства", – заявила уполномоченный.

Она отметила, что в ряде городов Украины уже приняты местные решения по ограничению публичного использования русскоязычного культурного продукта – в частности, в Киеве и Тернополе. Однако эти ограничения носят чисто символический характер и не предусматривают никаких санкций.

"Кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", – подытожила она.

Таким образом, заявления омбудсмена пока не касаются украинских артистов, исполняющих песни на русском языке, если эти произведения не связаны с гражданами РФ или российскими компаниями. Однако общая тенденция свидетельствует: в публичном пространстве все больше ожидают доминирования именно украинского языка – не только с правовой точки зрения, но и с точки зрения морали и идентичности.

Ранее OBOZ.UA писал, что языковой омбудсмен предупредила директоров школ об ответственности за русский на переменах. Чиновница отметила, что образование – часть государственной политики, поэтому руководитель учреждения непосредственно отвечает за обеспечение выполнения языкового законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!