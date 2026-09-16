"Я все понял давно". Российский актер признался, откуда знал о планах России пойти большой войной на Украину задолго до 2022 года

Российский актер Андрей Бурковский, известный зрителям по роли официанта ресторана Claude Monet в сериале "Кухня", заявил, что знал о намерении террористических властей РФ начать большую войну в Украине еще задолго до 24 февраля 2022 года. По словам артиста, когда он сыграл в спектакле "Мефисто", где главный герой "продает душу" нацистскому режиму, окончательно понял, что вооруженной агрессии избежать не удастся.

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Из-за этого осознания Бурковский даже начал серьезно обдумывать выезд из страны-агрессора до 2022 года, однако в итоге сделал это уже после начала полномасштабной войны. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю.

"Очень давно, как мы говорим, еще в доисторические времена, я сыграл в спектакле под названием "Мефисто" по мотивам великого романа Клауса Манна. Это история об актере из Германии начала XIX века. О том, как он приспосабливается или не приспосабливается ко всем переменам – от королевской Германии, затем коммунистической и далее нацистской. Я все понял в этом спектакле очень давно. Там все написано. Поэтому у меня не было никаких иллюзий задолго до событий 2022 года. Я как будто знал, как это будет развиваться. Только не думал, что это произойдет так быстро", – высказался актер.

Как вспомнил Андрей Бурковский, он даже неоднократно спорил с друзьями на эту тему. Почти никто из окружения артиста не думал, что РФ начнет полномасштабную войну против Украины, поэтому он просто призвал их посмотреть спектакль.

"Искусство – это люди. Все думают, что это какие-то сюжеты, но ведь это просто о людях. А люди не меняются. Люди и в семнадцатом году, и в семнадцатом веке – одинаковые. Я играл в "Ревизоре" Гоголя еще когда был студентом. Вышел после спектакля, а один мужчина говорит: "Бомба, супер. А почему изменили текст? Я ненавижу, когда классику осовременивают". А я ему: "Мы не изменили ни одного слова". То есть спектакль звучал максимально современно. Конечно, это было неожиданностью (начало большой войны. – Ред.). Но прошло уже 4 года, и я понимаю, что был готов", – сказал звезда сериала "Кухня".

Отметим, что в основу сюжета романа "Мефисто: история одной карьеры" немецкого писателя Клауса Манна легла повесть о жизни его друга юности – актера Густафа Грюндгенса. Главный герой произведения Хендрик Гефген мечтает обрести широкую славу, однако вынужден довольствоваться работой в труппе одного из гамбургских театров. Постепенно талант актера оказывается в центре внимания, а брак с дочерью тайного советника Барбарой Брюкнер открывает перед ним множество возможностей.

Из-за неуемного честолюбия он отправляется в Берлин как раз в тот период, когда к власти приходит Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Гефген "продает душу" нацистскому режиму, чтобы обрести желанную славу, однако, когда полностью попадает под гнет Третьего Рейха, сожалеет о выбранном пути.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Андрей Бурковский не делал четких заявлений с осуждением кремлевского режима, а лишь просил о "мире" в 2022 году. Позже он уехал за границу, чем автоматически заслужил себе статус "предателя" в РФ.

В 2023 году россияне даже пытались создать впечатление, будто карьера Бурковского в США "с треском провалилась", мол, никто не захотел брать его в свои фильмы. Пропагандисты нафантазировали, что актер "тайно" вернулся в страну-агрессора для участия в сериале, однако все эти упреки звезда "Кухни" опроверг красноречивым фото. Он сделал снимок на фоне американских небоскребов и с сарказмом написал: "Читаю новости о себе. Очень интересно".

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