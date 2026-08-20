"Говорили, что они сошли с ума". Кухар вспомнила тревожные разговоры в кулуарах США перед большой войной и "звоночки" от влиятельных украинцев

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, что американцы предупреждали ее и коллег о начале большой войны еще за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года. Они даже не хотели отпускать украинских артистов из США домой, ведь были на сто процентов уверены, что российская агрессия неизбежна.

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Как призналась балерина, тогда она не воспринимала громкие предупреждения всерьез, однако впоследствии выяснилось, что тревожные разговоры в кулуарах были не безосновательными. Об этом знаменитость рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Уже в декабре американцы не хотели нас отпускать домой, потому что сказали, что у нас будет полномасштабное вторжение. Мы говорили, что они все с ума сошли. Но они были в этом настолько уверены. Я же знаю этих людей. Нам очень часто предлагали грин-карты, оставаться там, открывать школы и танцевать. Мы никогда это не рассматривали, хотя идея была интересной. Но мы не могли представить себе жизнь без Украины", – поделилась артистка.

По словам Екатерины Кухар, тревожные предупреждения о начале войны она слышала не только от американских танцоров, но и от постоянных зрителей и представителей украинской диаспоры. Знаменитость начала осознавать, что такие убеждения не возникли на пустом месте. Как вспомнила балерина, она провела телефонный разговор, ведь понимала, что на "государственном уровне" о такой угрозе должны были знать, но услышала от собеседника, что все распространяют "злые языки".

Эти слова успокоили Екатерину Кухар, однако вскоре "тревожные сигналы" о начале российской агрессии она замечала во время выступлений на украинских сценах: "Многие наши влиятельные люди приходили и говорили: "Мы, наверное, уедем". В январе об этом тоже говорили. Сейчас, анализируя ситуацию, я понимаю, что многие знали (о начале большой войны. – Ред.). Но я была уверена, что все в порядке".

Поскольку Екатерина Кухар не верила, что может начаться полномасштабная война, она оставила детей в Украине и отправилась на гастроли во Францию. 23 февраля 2022 года она наслаждалась фестивалем в городе Мантон, а уже на следующий день Россия пошла с наступлением на Украину. Балерина сразу же начала искать способы, как вывезти детей – Тимура и Анастасию – за границу. Воссоединиться с сыном и дочерью было нелегко, но, к счастью, это удалось.

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