Оззи Осборн провел свой последний 'прощальный' концерт на фоне неизлечимой болезни: пришлось все выступление сидеть в кресле

76-летний фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн эмоционально попрощался со сценой во время грандиозного концерта "Назад к началу", который состоялся 5 июля на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме, Великобритания. Мероприятие стало символическим завершением полувековой музыкальной карьеры легендарного рокера. Из-за болезни Паркинсона, с которой артист живет с 2003 года, а также ряда сложных операций на позвоночнике, Оззи провел все выступление сидя в специальном черном кресле-троне с гигантской фигурой летучей мыши.

Видео дня

Как пишет Daily Mail, это было первое с 2005 года полноценное воссоединение классического состава Black Sabbath – Тони Айомми, Гизера Батлера, Билла Уорда и самого Осборна. Вместе они исполнили самые известные хиты группы, включая War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid, доводя 42-тысячную толпу до экстаза.

"Это последняя песня в истории. Ваша поддержка позволила нам жить удивительной жизнью, благодарим вас от всего сердца", – сказал Оззи, закрывая концерт.

Перед выходом на сцену артист признавался, что не знает, сможет ли стоять. Однако сила воли и желание сказать "спасибо" своим фанатам оказались сильнее. "Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, о чем я думал во время праздников? Несмотря на все мои жалобы, я все еще жив. Я могу жаловаться на то, что не могу ходить, но оглядываюсь назад и вижу людей, которые не сделали и половины того, что сделал я, и больше не смогут", – говорил Осборн в начале года.

Вечер открылся его сольным выступлением. Оззи, в черном кожаном наряде и с фирменным макияжем, вышел под бешеную поддержку стадиона. "Так здорово быть на этой чертовой сцене. Пусть начнется безумие!" – воскликнул он.

С первых аккордов I Don't Know до завершающего Crazy Train, распевая из сидячего положения, Осборн не терял драйва и взаимодействия с толпой, размахивая руками и прикладывая ладонь к уху, призывая людей кричать еще громче.

Его выступление стало кульминацией 10-часового рок-фестиваля, в котором приняли участие Guns N' Roses, Slayer, Anthrax, Metallica, а также супер-группы из новых поколений рок-музыкантов. Ведущим мероприятия стал звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа, который отметил, что каждый его актерский персонаж был вдохновлен музыкой Оззи и Sabbath.

Со сцены также прозвучала эмоциональная дань памяти гитаристу Рэнди Роудсу, который погиб в 1982 году. Показали трогательное видеообращение его сестры, после чего экран наполнился архивными фотографиями.

Видеопоздравления прислали десятки мировых звезд. Элтон Джон назвал Оззи "одним из величайших вокалистов нашего времени". Актер Джек Блэк вместе с молодежью исполнил Mr. Crowley. Обратилась и Долли Партон.

Это выступление стало достойным финалом долгой и противоречивой, но бесспорно легендарной карьеры. Перед началом шоу группа транслировала видео с размышлениями о чуде собственного выживания, вспоминая сумасшедшее прошлое в 70-х.

Зрители – среди которых были Стивен Тайлер, Ронни Вуд, фаны из Варшавы, Дубая, США – назвали шоу "невероятным", "эмоциональным", "историческим". Некоторые фанаты даже приехали без билетов, чтобы просто стоять рядом и слушать звук через стены. Бирмингем, где группа когда-то начинала в пабе The Crown, стал местом финального аккорда.

Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона в 2003 году. В течение последних пяти лет он перенес семь операций, включая четыре на позвоночнике. В 2023-м отменил выступление на фестивале Power Trip из-за состояния здоровья. Несмотря на это, музыкант планирует продолжить студийную деятельность. В 2022 году вышел его последний альбом Patient Number 9, в записи которого приняли участие звезды мирового уровня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Оззи Осборн больше не может ходить. Артист размышлял о своей жизни и осознал, что смог достичь большого количества профессиональных вершин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!