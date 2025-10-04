'Мне страшно'. Стало известно, какое тревожное признание сделал Оззи Осборн незадолго до смерти

Перед своей смертью легендарный рок-музыкант Оззи Осборн поделился с дочерью Келли глубокими страхами. Артист признался, что испытывал серьезное беспокойство из-за возвращения в Великобританию после четверти века жизни в США.

Эти откровенные мысли прозвучали в документальном фильме "Шэрон и Оззи Осборн: Возвращение домой", премьера которого состоялась на BBC в четверг, 2 октября. Лента рассказывает о последнем периоде жизни музыканта и его жены Шэрон, с которой он прожил вместе 43 года.

Фильм снимали три года с участием их детей Келли и Джека, а также близких друзей семьи. Зрители увидели не только быт рок-легенды, но и моменты, когда он впервые открыто поделился личным.

В одном фрагменте дочь Келли спросила отца: "Ты с нетерпением ждешь возвращения?"

Оззи откровенно ответил: "Я бы не сказал, что рад. Мне немного страшно возвращаться. Я так привык быть здесь, но должен вернуться. У меня там дом. Твоя мама говорит, что там замечательно".

Келли пыталась развеять страхи отца, заверив его: "О Боже мой, папа, тебе это так понравится!"

А Шэрон добавила теплые слова поддержки: "Это решение Оззи, хочет ли он провести остаток своей жизни там или здесь. Дом там, где мы оба. Пока он со мной, мне хорошо".

В дальнейших кадрах сам Осборн признал, что несмотря на волнение ждет нового этапа: "Мы так привыкли бегать за детьми, что не знаем, как это – быть наедине с собой, быть друг с другом. Знаете что, я не могу дождаться, когда я там буду!"

Документальная лента также показывает тяжелые испытания, с которыми сталкивался артист в последние годы. Кроме болезни Паркинсона, ему пришлось пережить несколько сложных операций на спине после падения. Это фактически приковало музыканта к домашней жизни, где он проводил время с семьей, внуками и одиннадцатью собаками, которые даже делили супружескую кровать с ним и Шэрон.

Напомним, Оззи Осборн умер в июле этого года в возрасте 76 лет, всего через две недели после финального концерта тура Back to the Beginning. Его память почтили как фанаты по всему миру, так и коллеги-музыканты. В Бирмингеме тысячи людей вышли на улицы, чтобы провести своего кумира в последний путь.

