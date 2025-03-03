'Я тоже видел stories из Украины. А еще я был там': голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Джей Ди Венса после спора в Белом доме

Американский актер Миша Коллинз отреагировал на напряженные переговоры в Белом доме, в ходе которых разгорелся публичный спор между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом. Звезда сериала "Сверхъестественное" ответил на заявления вице-президента США о том, что он якобы достаточно разбирается в событиях, происходящих на территории нашего государства, ведь "видел все в stories". Знаменитость отметил: несколько раз был в Украине, и именно во время этих поездок смог осознать реальные последствия террористической войны, что начала РФ.

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Соответствующее видео актер обнародовал на своей странице в Instagram. Он отметил, что будет продолжать поддерживать Украину, как это делал с начала полномасштабного вторжения.

"Я, так же, как и многие другие люди, видел stories из Украины. А еще я был там, и видел все своими глазами", – сказал звезда.

Миша Коллинз добавил в видео несколько архивных кадров из своей поездки в нашу страну. На записи можно увидеть, как актер стоит у окна, а на фоне слышны громкие звуки взрывов. Как отметил знаменитость, в тот день Россия атаковала Украину около трех часов ночи.

"Я видел воронки и разрушенные до основания здания. Целые общины, превращенные в руины российскими ракетами и бомбами, десятки тысяч которых были сброшены за последние три года. Я видел украинских солдат, потерявших конечности из-за российских мин. Я видел осиротевших детей и родителей в скорби. Я видел невероятно изобретательных, решительных, неутомимых украинцев, которые, несмотря на превосходство врага в силе и ресурсах, ежедневно, не жалея себя, борются за свою страну. За свободу и справедливость. И, конечно, я буду продолжать стоять на стороне Украины", – отметил голливудский актер.

Стоит отметить, что Миша Коллинз дважды находился в Украине. В 2023 году звезда приехала в Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Тогда глава государства поблагодарил актера за присоединение к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

В столицу Украины Коллинз вернулся в 2024 году. Сначала он обнародовал фото, сделанное на фоне разбитой военной техники на Михайловской площади, а позже побывал в Сумской области.

Напомним, 28 февраля в Белом доме состоялась напряженная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры государств вступили в публичную ссору, которая, по словам украинского гаранта, возникла из-за некорректных высказываний американских политиков о количестве погибших украинцев на войне и утраченных территориях.

Общение на повышенных тонах вызвала и тема гарантий безопасности. Зеленский отметил, что Украина не согласится остановить огонь, пока не будет стопроцентных гарантий, что президент РФ Владимир Путин не возобновит террористическую деятельность.

В течение напряженной встречи Зеленский обратился и к вице-президенту США Джей Ди Венсу с вопросом, был ли он в Украине, чтобы сказать, какие проблемы у нас есть. На это политик ответил: "Я был. Я видел все эти stories".

Как сообщал OBOZ.UA, высказывания американских государственный деятелей вызвали бурную реакцию у общественности. После переговоров в Белом доме на связь в своих соцсетях вышли мировые звезды, выразившие поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу.

А вот американское комедийное шоу Saturday Night Live даже сделало пародию на официальную встречу. Они метко высмеяли поведение Трампа и Венса.

Кстати посмеялись над политиками и во время церемонии вручения премии "Оскар". Адам Сендлер появился на мероприятии в своем фирменном образе – свитшоте и спортивных шортах, которые сразу же сравнили со стилем президента Украины Владимира Зеленского, который во время войны предпочитает утилитарную одежду даже во время официальных встреч.

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