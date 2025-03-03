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"Я тоже видел stories из Украины. А еще я был там": голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Джей Ди Венса после спора в Белом доме

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
2,3 т.
'Я тоже видел stories из Украины. А еще я был там': голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Джей Ди Венса после спора в Белом доме

Американский актер Миша Коллинз отреагировал на напряженные переговоры в Белом доме, в ходе которых разгорелся публичный спор между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом. Звезда сериала "Сверхъестественное" ответил на заявления вице-президента США о том, что он якобы достаточно разбирается в событиях, происходящих на территории нашего государства, ведь "видел все в stories". Знаменитость отметил: несколько раз был в Украине, и именно во время этих поездок смог осознать реальные последствия террористической войны, что начала РФ.

Видео дня

Соответствующее видео актер обнародовал на своей странице в Instagram. Он отметил, что будет продолжать поддерживать Украину, как это делал с начала полномасштабного вторжения.

"Я, так же, как и многие другие люди, видел stories из Украины. А еще я был там, и видел все своими глазами", – сказал звезда.

Миша Коллинз добавил в видео несколько архивных кадров из своей поездки в нашу страну. На записи можно увидеть, как актер стоит у окна, а на фоне слышны громкие звуки взрывов. Как отметил знаменитость, в тот день Россия атаковала Украину около трех часов ночи.

"Я видел воронки и разрушенные до основания здания. Целые общины, превращенные в руины российскими ракетами и бомбами, десятки тысяч которых были сброшены за последние три года. Я видел украинских солдат, потерявших конечности из-за российских мин. Я видел осиротевших детей и родителей в скорби. Я видел невероятно изобретательных, решительных, неутомимых украинцев, которые, несмотря на превосходство врага в силе и ресурсах, ежедневно, не жалея себя, борются за свою страну. За свободу и справедливость. И, конечно, я буду продолжать стоять на стороне Украины", – отметил голливудский актер.

"Я тоже видел stories из Украины. А еще я был там": голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Джей Ди Венса после спора в Белом доме

Стоит отметить, что Миша Коллинз дважды находился в Украине. В 2023 году звезда приехала в Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Тогда глава государства поблагодарил актера за присоединение к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

В столицу Украины Коллинз вернулся в 2024 году. Сначала он обнародовал фото, сделанное на фоне разбитой военной техники на Михайловской площади, а позже побывал в Сумской области.

"Я тоже видел stories из Украины. А еще я был там": голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Джей Ди Венса после спора в Белом доме

Напомним, 28 февраля в Белом доме состоялась напряженная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры государств вступили в публичную ссору, которая, по словам украинского гаранта, возникла из-за некорректных высказываний американских политиков о количестве погибших украинцев на войне и утраченных территориях.

Общение на повышенных тонах вызвала и тема гарантий безопасности. Зеленский отметил, что Украина не согласится остановить огонь, пока не будет стопроцентных гарантий, что президент РФ Владимир Путин не возобновит террористическую деятельность.

"Я тоже видел stories из Украины. А еще я был там": голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Джей Ди Венса после спора в Белом доме

В течение напряженной встречи Зеленский обратился и к вице-президенту США Джей Ди Венсу с вопросом, был ли он в Украине, чтобы сказать, какие проблемы у нас есть. На это политик ответил: "Я был. Я видел все эти stories".

Как сообщал OBOZ.UA, высказывания американских государственный деятелей вызвали бурную реакцию у общественности. После переговоров в Белом доме на связь в своих соцсетях вышли мировые звезды, выразившие поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу.

А вот американское комедийное шоу Saturday Night Live даже сделало пародию на официальную встречу. Они метко высмеяли поведение Трампа и Венса.

Кстати посмеялись над политиками и во время церемонии вручения премии "Оскар". Адам Сендлер появился на мероприятии в своем фирменном образе – свитшоте и спортивных шортах, которые сразу же сравнили со стилем президента Украины Владимира Зеленского, который во время войны предпочитает утилитарную одежду даже во время официальных встреч.

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