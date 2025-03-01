'Трампу и Венсу должно быть стыдно': мировые звезды поддержали Зеленского после напряженных переговоров в Белом доме

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры между лидерами двух государств прошли в достаточно напряженной атмосфере, а в определенный момент между ними разогрелся спор. Мировые звезды не остались в стороне от событий в Вашингтоне, поэтому вышли на связь в соцсетях, чтобы выразить поддержку украинскому гаранту.

Видео дня

Знаменитости признались, что увидели в Зеленском лидера, который имеет мужество и крепкий характер. Некоторые селебрити достаточно резко прокомментировали деятельность Трампа и его вице-президента Джей Ди Венса, отметив, что политикам должно быть стыдно за свое поведение.

Американский писатель Джо Хилл создал публикацию в Threads, где написал: "Мне отвратительно – но я не шокирован – сегодняшней сценой в Овальном кабинете. Трамп и Вэнс пренебрегают Зеленским: у него есть нервы, характер и мужество, чтобы противостоять Путину, а у них – нет. Человек, который придерживается своих принципов, всегда будет непонятным для людей, которые их не имеют".

Мнение автора поддержал и его отец, "король ужасов" Стивен Кинг : "Трампу и Венсу должно быть стыдно, но хулиганы не испытывают стыда".

Лаконично поддержал Владимира Зеленского и весь украинский народ звезда приключенческой комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер. На личном аккаунте в X он обнародовал желто-голубое знамя.

Достаточно резко прокомментировал события в Белом доме и один из самых популярных британских актеров Майкл Кейн. Хотя звезда и не был слишком многословен, он коротко выразил свои эмоции несколькими словами: "Трамп, успокойся".

Не осталась в стороне напряженных переговоров между лидером Украины и США и актриса Элизабет Бенкс. В своем Instagram она обнародовала пост с фотографией желто-голубого флага и написала: "Я поддерживаю Украину".

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз отметил, что наблюдая за переговорами в Вашингтоне, заметил двух "напыщенных трусов" и "мужественного лидера".

Он вышел на связь в X и написал: "Я увидел двух тщеславных, предательских трусов, которые пытались заставить мужественного лидера поцеловать их кольца. Так стыдно за мою страну. Владимир Зеленский, мы благодарны вам и всей Украине за то, что вы противостояли этим хулиганам".

Актриса Пайпер Перабо в своем Instagram коротко написала: "Слава Украине".

Со своей стороны звезда "Игры престолов" Педро Паскаль обнародовал фотографию с изображением карты нашей Родины и лаконично заметил: "Смелость имеет имя – Украина".

Позже актер также опубликовал фотографию Зеленского, к которой добавил меткую надпись: "Оставайтесь на правильной стороне истории".

Напомним, что разговор лидеров Украины и США в Белом доме проходил на повышенных тонах, ведь между Зеленским, Трампом и Венсом разразился спор. Как отметил президент нашей страны, причиной ссоры стали некорректные высказывания американских политиков по количеству погибших на войне украинцев и утраченных территорий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм трогательно поддержала детей-беженцев из Украины и показала, какой танец с ними выучила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!