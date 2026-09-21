42 года назад NASA отправило в космос более 3300 пчел: что было дальше

Более четырех десятилетий назад ученые американского космического агентства NASA отправили на орбиту уникальных пассажиров, чтобы проверить пределы адаптации живых организмов. В ходе этой экспедиции исследователи стремились выяснить, способны ли насекомые сохранить свои природные навыки и социальную структуру в условиях отсутствия привычной земной гравитации.

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Результаты миссии превзошли ожидания ученых, ведь подопытные не только успешно приспособились к невесомости, но и развернули полноценную строительную деятельность, пишет издание Gry-online. Эксперимент стал весомым доказательством того, что сложные формообразующие инстинкты насекомых остаются действенными даже в экстремальной космической среде.

Исследование поведения пчел в космосе

В апреле 1984 года шаттл "Челленджер" отправился в космос в рамках миссии STS-41-C, где наряду с ремонтом солнечного спутника проводились биологические исследования. На борту корабля разместили специальный контейнер с роем, состоящим из 3300 рабочих особей и одной матки. Главной задачей ученых было наблюдение за тем, как полное отсутствие гравитационного ориентира повлияет на поведение насекомых и их способность к полету.

Первые дни миссии стали настоящим испытанием для маленьких астронавтов, поскольку из-за отсутствия ориентации "вверх-вниз" они хаотично двигались и хаотично хватались за стенки камеры. Несмотря на первоначальный стресс и постоянные столкновения с препятствиями, насекомые продемонстрировали удивительную гибкость нервной системы. Уже через несколько суток они полностью освоили координацию движений в трехмерном невесомом пространстве.

Успехи в строительстве и итоги орбитального исследования

Наибольшим достижением эксперимента стало то, что пчелы смогли возвести шестиугольный сот площадью 200 квадратных сантиметров прямо на орбите. Лабораторный анализ этого сооружения после возвращения на Землю показал, что ячейки имели идеально одинаковые параметры глубины и формы, хотя угол их наклона несколько отличался от земных стандартов. Готовый сот насекомые сразу же начали использовать по назначению – для хранения питательных ресурсов.

Внеземное путешествие завершилось успешно для подавляющего большинства насекомых, которые вернулись домой невредимыми. Несмотря на то, что матка отложила примерно 35 яиц, из которых так и не появилось новое поколение, социальное взаимодействие в рое сохранилось полностью, включая совместную вентиляцию контейнера. Это исследование доказало ученым, что поведенческие алгоритмы насекомых гораздо более гибкие, чем считалось ранее, и не ограничиваются лишь врожденными реакциями на земное притяжение.

OBOZ.UA ранее писал, с какой проблемой столкнулся в невесомости Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос.

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