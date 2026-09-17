Олег Скрипка удивил заявлением о старшем сыне в ВСУ и почему он возвращается домой

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поразил редким заявлением о жизни своего старшего сына Романа. Размышляя о том, сколько средств ему нужно на содержание большой семьи, артист сообщил: его первенец самостоятельно зарабатывает деньги, ведь служит в Вооруженных Силах Украины.

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Музыкант не стал раскрывать военную должность старшего сына или какие-либо другие подробности, лишь отметил, что скоро тот вернется домой. Об этом Скрипка рассказал в проекте "Ранкова кава".

"У меня старший сын уже сам зарабатывает. Он служит, и ему там выплачивают военное пособие. Кстати, у него заканчивается контракт, поэтому он уже возвращается", – поделился певец.

Отметим, что Олег Скрипка вместе со своей женой Натальей Сидь воспитывают четверых детей – мальчиков Романа и Устима, а также девочек Олесю и Зоряну. Лидер коллектива "Вопли Видоплясова" довольно редко выносит жизнь своих детей на публику, но все же время от времени делится подробностями.

Так, например, в 2022 году артист рассказывал, что все его дети активно участвовали в помощи воинам ВСУ. Они плели сети для защитников, а младший сын исполнителя Устим записал полноценный музыкальный альбом военных песен. Как отмечал Олег Скрипка в одном из интервью в 2024 году, его младший сын вообще хочет связать свою жизнь с творчеством, однако на вопрос, какой именно рынок парень стремится покорить, он уклончиво ответил: "Планирует выступать на Марсе. Но где представится возможность, там и посмотрим".

Теперь музыка начала приносить Устиму деньги. Скрипка рассказал: "У меня младший сын – артист. Он зарабатывает на YouTube и TikTok". А вот старший сын фронтмена группы "Вопли Видоплясова" в свое время выбрал кардинально иную сферу деятельности – изучал историю.

Что интересно, хотя дети артиста и являются выходцами из звездной семьи, это не уберегло их от издевательств в школе. Оказывается, Олег Скрипка и Наталья Сидь не покупали сыновьям и дочерям мобильные телефоны, что становилось поводом для насмешек со стороны сверстников.

"Мы покупали детям мобильные телефоны не потому, что считали это необходимым, а чтобы их не дразнили. Потому что их дразнят в классе за то, что у них нет мобильного телефона. Мы купили старшей дочери мобильный телефон, она показала в классе, что он у нее есть, и он лежит дома. Она его не носит. Он ей не нужен", – рассказывал певец.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Валерий Харчишин рассказал, как часто видится со своим сыном-военным и какую должность в ВСУ тот занимает.

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