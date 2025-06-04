'Я себе позволяю...' Народный артист Украины Гнатковский удивил, что делает, когда у зрителя во время спектакля звонит телефон

Народный артист Украины и звезда исторического фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский раскрыл, как реагирует на ситуации, когда во время театрального представления у кого-то из зрителей звонит телефон. По словам актера, он позволяет себе ненадолго остановить постановку и дать возможность человеку поднять трубку, в частности, может подколоть личность из-за такой ситуации.

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Знаменитость отметил, что во время полномасштабной войны стал несколько спокойнее относиться к звонкам на спектаклях, ведь в наше нелегкое время могут произойти разные события. Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой.

"Я себе позволяю такое, что говорю: "Остановитесь, пожалуйста. Поднимите (трубку. – Ред.)". Возможно, этот звонок приблизит нас к победе, я же не знаю. Это не самое ужасное в жизни. Конечно, это про культуру, но бывает разное. Сейчас такое время, война в стране, а может, не дай Бог, что-то случилось. Лучше, пусть они звонят без каких-то последствий", – поделился артист.

Как заметил Алексей Гнатковский, сейчас подобные инциденты являются далеко не самыми сильными раздражителями. Однако все же актер не оставляет такие ситуации без внимания.

"Я сделаю замечание, могу даже хорошо подколоть. Но это не на уровне того, что: "Ты хамло, выйди из зала". Нет. Я просто говорю: "Скажи так: "Я на спектакле сейчас. Ну такое что-то, фигня". И человек не обиделась", – отметил знаменитость.

OBOZ.UA может подтвердить такую деятельность актера, ведь наша журналистка стала свидетелем подобной ситуации на спектакле с участием Алексея Гнатковского "Гуцульське весілє", который состоялся 18 мая в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Кстати, тогда после окончания постановки звезда "Довбуша" прямо со сцены обратился к согражданам с мощной речью. Он отметил: каждый день наше государство страдает от кровавой войны, которую начала РФ, поэтому все украинцы должны защищать Родину, независимо от того, находятся на фронте или в тылу. В частности актер акцентировал внимание на том, что в наше время донаты должны быть абсолютно обыденным делом для граждан Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что реакция Алексея Гнатковского на отключение света во время спектакля во Львове "порвала" зал.

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