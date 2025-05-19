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Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью: защищать страну должны все

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью: защищать страну должны все

Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к согражданам с важным словами после окончания спектакля "Гуцульське весілє", который состоялся 18 мая в стенах Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Прямо со сцены актер отметил: каждый день наша страна страдает от полномасштабного вторжения, которое начала Россия, поэтому все украинцы обязаны защищать Родину, независимо от того, находятся на фронте или в тылу.

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Он призвал аудиторию все время помогать нашим военным и волонтерам, чтобы наконец поставить точку в этой кровавой войне. Журналистка OBOZ.UA побывала на спектакле и показала мощную речь звезды фильма "Довбуш".

"Мы сейчас находимся в состоянии войны в нашей стране и должны никогда об этом не забывать. Даже здесь на свадьбе (театральной постановке "Гуцульське весілє". – Ред.), когда якобы весело, мы должны помнить о той огромной жертве и подвиге всего нашего народа. И должны быть частью этого подвига. Защищать страну должны все. Мы можем только двумя способами присоединиться к обороне нашего государства: или пополнить в ряды Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, ГСЧС и других частей, которые защищают страну, или, если мы здесь, в тылу, то должны быть для Сил обороны", – сказал знаменитость.

Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью: защищать страну должны все

Как отметил Алексей Гнатковский, сегодня украинцы должны делать как можно больше для помощи нашим защитникам. Актер отметил, что сейчас донаты должны быть вполне обыденным делом для всех граждан.

Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью: защищать страну должны все

В частности артист призвал не молчать о пленных, присоединяясь к митингам и создавая публикации в соцсетях, как это делают члены Ивано-Франковского драмтеатра.

Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью: защищать страну должны все

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Довбуша" Гнатковский заговорил о своей мобилизации.

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