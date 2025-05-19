Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к украинцам с мощной речью: защищать страну должны все

Народный артист Украины Алексей Гнатковский обратился к согражданам с важным словами после окончания спектакля "Гуцульське весілє", который состоялся 18 мая в стенах Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Прямо со сцены актер отметил: каждый день наша страна страдает от полномасштабного вторжения, которое начала Россия, поэтому все украинцы обязаны защищать Родину, независимо от того, находятся на фронте или в тылу.

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Он призвал аудиторию все время помогать нашим военным и волонтерам, чтобы наконец поставить точку в этой кровавой войне. Журналистка OBOZ.UA побывала на спектакле и показала мощную речь звезды фильма "Довбуш".

"Мы сейчас находимся в состоянии войны в нашей стране и должны никогда об этом не забывать. Даже здесь на свадьбе (театральной постановке "Гуцульське весілє". – Ред.), когда якобы весело, мы должны помнить о той огромной жертве и подвиге всего нашего народа. И должны быть частью этого подвига. Защищать страну должны все. Мы можем только двумя способами присоединиться к обороне нашего государства: или пополнить в ряды Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, ГСЧС и других частей, которые защищают страну, или, если мы здесь, в тылу, то должны быть для Сил обороны", – сказал знаменитость.

Как отметил Алексей Гнатковский, сегодня украинцы должны делать как можно больше для помощи нашим защитникам. Актер отметил, что сейчас донаты должны быть вполне обыденным делом для всех граждан.

В частности артист призвал не молчать о пленных, присоединяясь к митингам и создавая публикации в соцсетях, как это делают члены Ивано-Франковского драмтеатра.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Довбуша" Гнатковский заговорил о своей мобилизации.

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