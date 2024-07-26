Реакция Алексея Гнатковского на отключение света во время спектакля во Львове 'порвала' зал. Видео

Украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский поразил зрителей своей импровизации во время мюзикла "Гуцулка Ксеня" во Львовском оперном театре. Актеры, игравшие на сцене, вероятно, столкнулись с отключением света, из-за чего отключились софиты.

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Однако звезда "Довбуша" не растерялся, повеселив присутствующих в зале. Сначала артист иронически спорил со зрителями, впоследствии пытался все же продолжить представление. Но отключение света заставило профессионала "понервничать". "Нет, курва, я доиграю", – воскликнул Гнатковский, после чего люди не могли сдержать смеха.

Сам мюзикл рассказывает о судьбе главной героини: в Ворохту из Америки прибывают украинские эмигранты, стремящиеся найти молодому юноше невесту. Все потому, что отец парня оставил ему в наследство миллион долларов, но при условии, если он женится на украинке. Согласно анонсу Оперного тетра во Львове, спектакль "Гуцулка Ксеня" состоялся 24 июня. Одна из пользователей TikTok, которая стала свидетелем происшествия, опубликовала видео-фрагмент с участием Алексея Гнатковского.

Украинцев поразила импровизация актера, о чем они написали в комментариях:

"Талантище, а импровизация от него это что-то с чем-то".

"Видно, что имеет много таланта на сцене без подзвучки. Микрофон, что есть, что его нет".

"Говорили всегда фразу – "Настоящего актера слышно без всех тех микрофонов".

"100 раз уже просматриваю".

"Как всегда – непревзойденные! Браво".

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