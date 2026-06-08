'Я считаю, что вы побеждаете'. Всемирно известная певица записала послание к украинцам и получила трогательный подарок за свою позицию

Солистка всемирно известной нидерландской группы Within Temptation – Шарон ден Адель – в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с украинским народом. После концерта на фестивале Rock am Ring, который состоялся 5 июня в Нюрбурге, Германия, звезда записала трогательное послание для фанатов из Украины.

Видео дня

Видео опубликовала в соцсети Threads киевлянка по имени Ксения, которая приехала на концерт с сестрой. Для артистки украинки привезли небольшой подарок на память.

"Мы с сестрой подарили Шарон ден Адель из Within Temptation маленький подарочек в цветах нашего флага. Какая же она милая и приятная!" – написали поклонницы.

Вне сцены, держа в руках флаг Украины, певица сказала: "Я знаю, что в Украине сейчас очень тяжело. Много обстрелов. Особенно в Киеве. И я считаю, что вы побеждаете. Давайте доведем это до конца. Держитесь".

Свое обращение исполнительница хитов Paradise и Faster закончила просьбой оставаться стойкими и словами "Я вас люблю". За проукраинскую позицию артистке вручили символический подарок – платок в сине-жёлтых цветах.

Напомним, что во время концерта в Германии Шарон ден Адель подняла флаг Украины с изображением шеврона 130-го отдельного батальона территориальной обороны.

А в прошлом году коллектив призвал донатить на победу Украины в войне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Within Temptation стали первыми иностранными артистами, которые выступили в Украине после 2022 года. Это произошло два года назад в рамках фестиваля ATLAS UNITED.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!