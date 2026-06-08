"Я считаю, что вы побеждаете". Всемирно известная певица записала послание к украинцам и получила трогательный подарок за свою позицию
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Солистка всемирно известной нидерландской группы Within Temptation – Шарон ден Адель – в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с украинским народом. После концерта на фестивале Rock am Ring, который состоялся 5 июня в Нюрбурге, Германия, звезда записала трогательное послание для фанатов из Украины.
Видео опубликовала в соцсети Threads киевлянка по имени Ксения, которая приехала на концерт с сестрой. Для артистки украинки привезли небольшой подарок на память.
"Мы с сестрой подарили Шарон ден Адель из Within Temptation маленький подарочек в цветах нашего флага. Какая же она милая и приятная!" – написали поклонницы.
Вне сцены, держа в руках флаг Украины, певица сказала: "Я знаю, что в Украине сейчас очень тяжело. Много обстрелов. Особенно в Киеве. И я считаю, что вы побеждаете. Давайте доведем это до конца. Держитесь".
Свое обращение исполнительница хитов Paradise и Faster закончила просьбой оставаться стойкими и словами "Я вас люблю". За проукраинскую позицию артистке вручили символический подарок – платок в сине-жёлтых цветах.
Напомним, что во время концерта в Германии Шарон ден Адель подняла флаг Украины с изображением шеврона 130-го отдельного батальона территориальной обороны.
А в прошлом году коллектив призвал донатить на победу Украины в войне.
Ранее OBOZ.UA писал, что Within Temptation стали первыми иностранными артистами, которые выступили в Украине после 2022 года. Это произошло два года назад в рамках фестиваля ATLAS UNITED.
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